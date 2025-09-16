Το παραδοσιακό τεστ μετά το GP στο Μιζάνο αποκάλυψε προβλήματα, προοπτικές και διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον του MotoGP.

Η ημέρα δοκιμών στo Μιζάνο είναι πάντοτε κομβική για το MotoGP, όμως φέτος είχε ξεχωριστό χαρακτήρα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εποχή των 850 κ.εκ. από το 2027, οι κατασκευαστές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη βελτίωσης για τους τελευταίους αγώνες του 2025 και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η εικόνα που προέκυψε ήταν αποκαλυπτική: άλλοι κυνηγούν άμεσες λύσεις, άλλοι «χτίζουν» για το μέλλον, και κάποιοι παλεύουν με την επιβίωση στο παρόν.

Yamaha: Η μεγάλη πρόκληση του V4

Όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στη Yamaha και στο νέο V4 project. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πέρασε ολόκληρη τη μέρα με τη νέα μοτοσικλέτα, αλλά η αντίδρασή του μόνο αισιοδοξία δεν ενέπνευσε. Περιέγραψε το πρωτότυπο ως κατώτερο σε όλους τους τομείς σε σχέση με τον τετρακύλινδρο εν σειρά, δείχνοντας έλλειψη εμπιστοσύνης στην κατεύθυνση της εξέλιξης.

Αντίθετα, οι Τζακ Μίλερ και Άλεξ Ρινς μίλησαν για θετικά στοιχεία, ειδικά στο φρενάρισμα, τονίζοντας πως το V4 είναι ακόμη «έργο σε εξέλιξη». Η Yamaha βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: πρέπει να αποδείξει στον Κουαρταραρό ότι το εγχείρημα μπορεί να αποδώσει, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τον κορυφαίο της οδηγό.

Aprilia και Honda: Λεπτομέρειες και μικρά βήματα

Η Aprilia μοίρασε τις δουλειές: ο Χόρχε Μαρτίν δούλεψε στην εργονομία αλλάζοντας τη θέση οδήγησης, ενώ ο Μάρκο Μπεζέκι εστίασε σε ηλεκτρονικά και σε πλαίσιο που είχε ξαναδοκιμαστεί. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: καλύτερη διαχείριση ελαστικών στο τέλος των αγώνων, εκεί όπου υστερεί έναντι της Ducati.

Στη Honda, με τον Τζοάν Μιρ εκτός λόγω τραυματισμού, οι Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό πήραν όλο το βάρος της εξέλιξης. Δοκίμασαν νέα αεροδυναμικά, πλαίσιο και κινητήρα, με τον Ζαρκό να δηλώνει ότι βρήκε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μικρά βήματα, αλλά σε μια Honda που παλεύει να ξανασταθεί, κάθε βελτίωση μετράει.

KTM: Το κυνήγι της αλυσίδας

Η αυστριακή εταιρεία έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα με την αλυσίδα που ταλαιπώρησε τους αναβάτες της στο GP. Οι μηχανικοί βρήκαν λύση με νέο προστατευτικό και οι οδηγοί μπόρεσαν να πιέσουν χωρίς φόβο. Ο Μπραντ Μπίντερ δούλεψε επίσης σε νέο πλαίσιο και ψαλίδι για το 2026, ενώ ο Πέδρο Ακόστα επικεντρώθηκε στο set-up για τις γρήγορες καμπές που τον περιμένουν στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς. Στην Tech3, ο Ενέα Μπαστιανίνι δοκίμασε νέο αποσβεστήρα μάζας στο ψαλίδι, εμπνευσμένο από την Ducati.

Ducati: Ανάμεσα σε παρόν και μέλλον

Στην Ducati Lenovo, ο Μαρκ Μάρκεθ αφιερώθηκε στη σύγκριση αεροδυναμικών πακέτων και σε κομμάτια που θα αξιολογηθούν ξανά στο τεστ της Βαλένθια, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι σκέφτεται το 2026. Ο Πέκο Μπανάια, αντίθετα, προσπάθησε να βρει ξανά τον χαμένο ρυθμό του GP25, δοκιμάζοντας αλλαγές στην κατανομή βάρους που του έδωσαν θετική αίσθηση. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η παρουσία του Κέισι Στόνερ, που με την έμπειρη ματιά του εντόπισε λεπτομέρειες στην οδήγηση του Ιταλού και έδωσε καίριες συμβουλές, φτάνοντας μέχρι και να βοηθήσει πρακτικά στο γκαράζ.

Το Misano test του 2025 δεν έφερε θεαματικές ανατροπές, αλλά έδειξε ξεκάθαρα τη στρατηγική κάθε κατασκευαστή. Η Yamaha δίνει τον δικό της «πόλεμο» για να φτιάξει από το μηδέν έναν V4, η Aprilia και η Honda δουλεύουν μεθοδικά στις λεπτομέρειες, η KTM δείχνει να λύνει άμεσα προβλήματα και να κοιτάζει μπροστά, ενώ η Ducati ισορροπεί ανάμεσα στη διατήρηση της κυριαρχίας της τώρα και στην προετοιμασία για το μέλλον. Η νέα εποχή πλησιάζει, και κάθε δοκιμή σαν αυτήν είναι άλλο ένα βήμα στη μεγάλη σκακιέρα του MotoGP.