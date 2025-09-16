Για ποιους λόγους οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν επενδύουν πλέον στο ποιοτικότερο ποδοσφαιρικό προϊόν.

Ο δρόμος προς τα... αστέρια του Champions League αρχίζει απόψε με την πρώτη αγωνιστική της League Phase. H κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη συγκεντρώνει τα βλέμματα δισεκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο και - κατ΄ επέκταση - δεκάδων χορηγών.

Ανάμεσά τους πάντως δεν βρίσκεται - για πέμπτη συνεχή σεζόν - κάποια αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ford ήταν χορηγός του UEFA Champions League επί 21 χρόνια, από την παρθενική σεζόν της διοργάνωσης το 1992-1993 έως και τη σεζόν 2013-2014.

Τη θέση της πήρε η Nissan για την τετραετία έως τη σεζόν 2017-2018, με το συμβόλαιο να επεκτείνεται στη συνέχεια μέχρι τη σεζόν 2020-2021. Η ετήσια χορηγία ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν έληξε το συμβόλαιο UEFA - Nissan η θέση της ιαπωνικής εταιρείας δεν καλύφθηκε από κάποια άλλη μάρκα. Ήταν η περίοδος που οι επιπτώσεις από την πανδημία και τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ήταν τεράστιες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κατασκευαστές έπρεπε να περιορίσουν τα κόστη τους και η μείωση των χορηγιών ήταν μία λύση προς αυτή την κατεύθυνση.

Την άνοιξη του 2023 η UEFA κάλεσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να καταθέσουν πρόταση σχετικά με χορηγία για την τετραετία 2024-2027. Όμως το ενδιαφέρον ήταν μικρό και τα χρήματα που ζητούσε η UEFA πολλά για τα σημερινά δεδομένα.

Έτσι, το κατεξοχήν ανδρικό τηλεοπτικό προϊόν δεν συγκινεί πλέον τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.