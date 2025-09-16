H Skoda προσφέρει ειδικά προνόμια σε Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, μαζί με πακέτο φόρτισης σε συνεργασία με την Protergia.

Η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης», μια πρωτοβουλία που συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης (9 Σεπτεμβρίου) και έχει στόχο να κάνει την απόκτηση ενός ηλεκτρικού SUV πιο προσιτή. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από συνολικό όφελος έως 6.000 ευρώ, που προκύπτει από το πρόγραμμα Skoda e-Bonus (3.000 €) και το κρατικό κίνητρο «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Παράλληλα, κάθε νέος ιδιοκτήτης αποκτά δωρεάν το πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ σε συνεργασία με την Protergia, το οποίο περιλαμβάνει τον φορτιστή Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης. Έτσι, η καθημερινότητα με ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV γίνεται πιο εύκολη και πιο πρακτική.

Η καμπάνια αφορά τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της Skoda: το νέο Elroq, το Enyaq και το Enyaq Coupé. Μοντέλα που ενσωματώνουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, προηγμένη συνδεσιμότητα και την άνεση που χαρακτηρίζει την τσέχικη μάρκα. Στόχος είναι να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τις μεγάλες οικογενειακές αποδράσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας καινοτομία, πρακτικότητα και προσιτές λύσεις.