Το νέο ηλεκτρικό Toyota C-HR+ στην Αθήνα - Πού θα το δείτε

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό coupe-SUV της Toyota έρχεται για πρώτη φορά Αθήνα πριν από το επίσημο λανσάρισμα.

Το νέο Toyota C-HR+, η πλήρως ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς coupe-SUV, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα πριν από το επίσημο λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά. Από τις 14 έως 28 Δεκεμβρίου, το κοινό μπορεί να το δει από κοντά στο Golden Hall, σε μια προ-παρουσίαση που αναδεικνύει τον ρόλο του ως το επόμενο σημαντικό βήμα της Toyota στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.

Η έκδοση C-HR+ διατηρεί τη δυναμική σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου, με τον coupe χαρακτήρα, τις έντονες γραμμές και τα χαρακτηριστικά LED φωτιστικά που το έχουν καταστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα crossover της αγοράς. Το «+» δηλώνει την πλήρως ηλεκτρική του φύση αλλά και την αναβαθμισμένη πρακτικότητα που φέρνει η νέα πλατφόρμα BEV της Toyota.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο εμφανίζεται σαφώς ενισχυμένο σε ποιότητα και εξοπλισμό. Διαθέτει μεγαλύτερους χώρους, αναβαθμισμένα υλικά, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και πολλαπλές θύρες USB. Η διάταξη της καμπίνας και το επίπεδο τεχνολογίας παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία, ενώ η πλατφόρμα e-TNGA BEV έχει εξελιχθεί με έμφαση στη σταθερότητα, την άμεση απόκριση και την καθημερινή άνεση.

Το νέο C-HR+ θα διατίθεται με δύο μπαταρίες, 57,7 kWh και 77 kWh, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αυτονομίας, ενώ θα υπάρχουν εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή AWD. Η ισχυρότερη AWD έκδοση αποδίδει 343 DIN hp / 252 kW και επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2’’, καθιστώντας το ένα από τα πιο δυνατά ηλεκτρικά της Toyota στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι και το πρόγραμμα εγγύησης, με κάλυψη μπαταρίας έως 1.000.000 χλμ. ή 11 έτη.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Golden Hall καθημερινά από τις 11:00 έως 21:00 (εκτός 25 & 26 Δεκεμβρίου) και να γνωρίσει από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV που ανοίγει την επόμενη σελίδα της Toyota στην ηλεκτροκίνηση.