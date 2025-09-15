Skoda Epiq: το προσιτό ηλεκτρικό SUV της επόμενης μέρας

Το νέο concept που παρουσιάστηκε στο Μόναχο δείχνει το μέλλον της Skoda στην ηλεκτροκίνηση.

Η Skoda αποκάλυψε στο Μόναχο το Epiq, ένα νέο concept που ανοίγει τον δρόμο για το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Με μήκος 4,1 μέτρα και ευρύχωρο εσωτερικό για πέντε επιβάτες, το Epiq είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της καθημερινότητας όσο και μεγαλύτερες αποδράσεις, προσφέροντας αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα. Η έκδοση παραγωγής αναμένεται το 2026, με τιμή συγκρίσιμη με εκείνη του Kamiq, καθιστώντας το την οικονομικότερη πρόταση στην ηλεκτρική γκάμα της Skoda.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Το στιβαρό και μινιμαλιστικό αμάξωμα ξεχωρίζει χάρη στα φώτα ημέρας σε σχήμα Τ, τον δυναμικό προφυλακτήρα και τη χαρακτηριστική tornado line που τονίζει τους ώμους του αυτοκινήτου. Η εμφάνιση συνδυάζει φρέσκο στυλ με πρακτικότητα, αναδεικνύοντας τον αστικό χαρακτήρα του SUV.

Στο εσωτερικό, η Skoda παραμένει πιστή στη φιλοσοφία Simply Clever, με πολλές λύσεις αποθήκευσης, γάντζους, κρυφά πατώματα και μινιμαλιστική σχεδίαση που δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα. Το concept διαθέτει ψηφιακές διεπαφές με φυσικά κουμπιά όπου χρειάζεται, ασύρματη φόρτιση κινητού και επιλογές που κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή χρήση.

Το Epiq θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος EUCF για την ανάπτυξη μικρών και προσιτών ηλεκτρικών SUV εντός του Brand Group Core του Volkswagen Group. Με αυτό το μοντέλο, η Skoda επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε περισσότερους οδηγούς.