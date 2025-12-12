Ο Τότο Βολφ της Mercedes υποστηρίζει πως από τη φετινή σεζόν της Formula 1 έλλειψε μια πολύ συγκεκριμένη μάχη ανάμεσα στις ομάδες.

Η επιστροφή της McLaren Racing στην κορυφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τον Λάντο Νόρις να αναδεικνύεται παγκόσμιο πρωταθλητής, δεν άλλαξε μόνο τη σελίδα της ομάδας από το Ουόκινγκ.

Έθεσε ξανά στο προσκήνιο τον ρόλο των οικονομικών κανονισμών και του budget cap που έχει θεσπιστεί στη Formula 1 από το 2021. Το 2025 επιβεβαίωσε πως δεν κερδίζει αυτός που ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα όπως σε άλλες εποχές.

2024 🆚 2025



A season's worth of Drivers' Standings shuffling! 👀🔀#F1 pic.twitter.com/LdaJPm13Ak — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Το πρωτάθλημα της αξιοκρατείας

Ο Τότο Βολφ, CEO και επικεφαλής της Mercedes-AMG, υποστήριξε ότι το cost cap «μετέτρεψε το πρωτάθλημα σε αξιοκρατία» και απέτρεψε μία ακόμη «μάχη αναβαθμίσεων» ανάμεσα στους παραδοσιακά ισχυρούς:

«Ήμασταν απολύτως συνειδητοποιημένοι όταν μπήκε το budget cap – όχι μόνο για τα εμπορικά οφέλη, αλλά και για να υπάρξει ένα πιο ισορροπημένο πεδίο μάχης και να μην ξοδεύουν συνέχεια οι ίδιες ομάδες περισσότερα από τις υπόλοιπες».

Όταν ρωτήθηκε αν η Mercedes θα μπορούσε να έχει ανακάμψει ταχύτερα χωρίς περιορισμούς δαπανών, ο Βολφ απάντησε: «Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε την άνοδό μας; Δείτε τη Red Bull και τη Ferrari: έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες με εμάς. Θα καταλήγαμε ξανά σε μια κούρσα δαπανών. Και ίσως η McLaren να μην ήταν εκεί πάνω μαζί μας. Πλέον το ζήτημα είναι αξιοκρατικό: ο καλύτερος οδηγός στο καλύτερο μονοθέσιο κερδίζει. Και φέτος δεν ήμασταν εμείς».

P2 locked in 🔐@MercedesAMGF1 secured second place in the Constructors' Championship in Abu Dhabi! 👏#F1 pic.twitter.com/JAiGJngWmu — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Ο Νόρις συμφωνεί με τον Βολφ

Την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, ο οποίος εξήρε το ρυθμό εξέλιξης της McLaren.

«Έχουμε ξεπεράσει κάθε ομάδα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Τους έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Και αυτό σε μια περίοδο που είναι πιο δύσκολο από ποτέ – με περισσότερους περιορισμούς, λιγότερο χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα και με το budget cap να αλλάζει τα πάντα. Αυτά λειτούργησαν περισσότερο υπέρ μας αν σκεφτείς το πού βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια».

Για πρώτη φορά από το 2008, η McLaren κατακτά τίτλο οδηγών. Και για πρώτη φορά στη σύγχρονη υβριδική εποχή, ο πρωταθλητής δεν προέρχεται από Red Bull Racing ή Mercedes.