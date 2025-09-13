Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia Racing επικράτησε δίκαια στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα του Μιζάνο - Μόλις τέταρτος ο Μαρκ Μάρκεθ.

Η μάχη για την pole position του Grand Prix Αγίου Μαρίνου ανέδειξε πανάξιο νικητή τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Στην πίστα του Μιζάνο ο 26χρονος Ιταλός σημείωσε χρόνο 1:30.134 στην τελευταία του προσπάθεια. Δίπλα του στο grid τόσο του Σπριντ του Σαββάτου όσο και του αγώνα της Κυριακής θα έχει τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini (+0.088) και τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha (+0.094).

Ο Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι καλύτερο από την 4η θέση, με τον Φράνκο Μορμπιντέλι (VR46) στην 5η και τον Λούκα Μαρίνι στην 6η, στο καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες με τη Honda.

Q1

H μάχη 15 λεπτών του Q1 άρχισε με τον Μπραντ Μπίντερ (ΚΤΜ) να σημειώνει χρόνο 1:31.015 και να τίθεται προσωρινά επικεφαλής της διαδικασίας. O Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) απάντησε με 1:30.842, με τον Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini) να είναι 2ος.

Πτώση στη στροφή 15 είχε ο Ενέα Μπαστιανίνι (ΚΤΜ), με αποτέλεσμα να μείνει εκτός του Q2.

💔 @Bestia23's weekend has just gone from bad to worse



He'll be 17th on the grid at best 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/wIiUvgfr87 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025

Τελικά οι δύο αναβάτες που πήραν το εισιτήριο για το Q2 ήταν ο Κουαρταραρό (βελτίωσε και άλλο τον χρόνο του με 1:30.481) και ο Αλντεγκέρ (1:30.852).

Q2

Η μάχη της pole position στο Μιζάνο άρχισε με τα πρώτα περάσματα να μην εντυπωσιάζουν σε χρόνους. Η δεύτερη προσπάθεια του Άλεξ Μάρκεθ (1:30.222) ήταν όμως πολύ καλή και τον έφερε προσωρινά στην κορυφή. Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν 2ος (+0.172), ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ σταμάτησε το γύρο του και επέστρεψε στα pits.

Στη συνέχεια ο Μαρκ Μάρκεθ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το χρόνο του αδελφού του (+0.130), ενώ πτώση είχε ο Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ.

Ο Μπετζέκι σημείωσε χρόνο 1:30.134 και πήρε πανάξια την pole position, με τους Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό να συμπληρώνουν την πρώτη σειρά στο grid.

Ο αγώνας Σπριντ των 13 γύρων θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), με τον αγώνα της Κυριακής (27 γύροι) να διεξάγεται στις 3 μμ.