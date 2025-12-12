Ο πεντακύλινδρος κινητήρας της Audi συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας τεχνολογικό σημείο αναφοράς από το πρώτο Audi 100 έως το σημερινό RS 3.

Η Audi ετοιμάζεται να τιμήσει, το 2026, τα 50 χρόνια από την παρουσίαση του πεντακύλινδρου κινητήρα – ενός μηχανολογικού στοιχείου που εξελίχθηκε σε θεμέλιο της τεχνολογικής ταυτότητας της γερμανικής εταιρείας. Από το πρώτο Audi 100 του 1976 έως τον σημερινό 2.5 TFSI του RS 3, ο πεντακύλινδρος κινητήρας αποτέλεσε σημείο αναφοράς τόσο στη μαζική παραγωγή όσο και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η απαρχή μιας τεχνολογικής υπογραφής

Ο αρχικός πεντακύλινδρος κινητήρας παρουσιάστηκε στο Audi 100 δεύτερης γενιάς, έπειτα από την ανάγκη της Audi να τοποθετηθεί υψηλότερα στην αγορά. Η λύση ενός εξακύλινδρου εν σειρά απορρίφθηκε λόγω συσκευαστικών περιορισμών, και έτσι γεννήθηκε η επιλογή ενός εν σειρά πεντακύλινδρου βασισμένου στην αρχιτεκτονική EA 827.

Ο πρώτος κινητήρας των 2.144 cc και των 136 PS μπήκε σε παραγωγή το 1977, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για την εταιρεία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο πεντακύλινδρος υιοθετήθηκε σε βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, με όλο και πιο προωθημένες τεχνολογικές λύσεις.

Η εποχή των quattro και η έκρηξη των επιδόσεων

Το 1980 αποτέλεσε σημείο καμπής. Ο πεντακύλινδρος turbo κινητήρας του αρχικού Audi quattro, σε συνδυασμό με μόνιμη τετρακίνηση και intercooler, έθεσε νέα πρότυπα στην απόδοση και στην πρόσφυση. Με ισχύ 200 PS, το quattro θα οδηγούσε την Audi σε κορυφαίες διακρίσεις στο WRC τη δεκαετία του ’80.

Το 1983 ακολούθησε το Sport quattro, με ισχύ 306 PS και τετραβάλβιδη κυλινδροκεφαλή, πριν εξελιχθεί στο αγωνιστικό Group B με έως και 450 PS. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε ορόσημο στην αγωνιστική δραστηριότητα της Audi και σημείο αναφοράς για την τεχνολογική της φιλοσοφία.

Διεθνείς επιτυχίες και τεχνολογική καθιέρωση

Μετά την εποχή των ράλλυ, ο πεντακύλινδρος κινητήρας συνέχισε να αναδεικνύεται σε σειρά πλατφορμών. Το 200 quattro Trans-Am των 510 PS και το Audi IMSA GTO των 720 PS κυριάρχησαν στις ΗΠΑ, ενώ το Audi 100 TDI του 1989 εισήγαγε έναν νέο turbo diesel πεντακύλινδρο με άμεσο ψεκασμό, ενισχύοντας την τεχνολογική εκσυγχρονισμένη ταυτότητα της Audi.

Η παρουσίαση του Avant RS2 το 1994, με 315 PS, έθεσε τις βάσεις για την κατηγορία των high-performance station wagons, όμως στα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι πεντακύλινδροι κινητήρες αποσύρθηκαν σταδιακά από την σειρά παραγωγής.

Η σύγχρονη αναγέννηση: turbo, άμεσος ψεκασμός και η επιστροφή στο RS

Το 2009, ο θρύλος επέστρεψε στο Audi TT RS, με έναν νέο 2.5 TFSI 340 PS. Η Audi τελειοποίησε τη φιλοσοφία αυτή με ακόμη ισχυρότερες εκδόσεις, όπως το TT RS plus και το RS Q3.

Το 2016 παρουσιάστηκε η νέα γενιά, με ισχύ 400 PS και σημαντικά ελαφρύτερη κατασκευή. Η χρήση αλουμινίου, η μείωση τριβών και οι εκτεταμένες θερμικές βελτιώσεις δημιούργησαν έναν κινητήρα που έθεσε νέα πρότυπα για compact σπορ μοντέλα.

Η σημερινή κορύφωση: 400 PS και 500 Nm στο Audi RS 3

Στο σημερινό Audi RS 3, ο 2.5 TFSI αποδίδει 400 PS και 500 Nm, επιταχύνοντας 0–100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα. Η ροπή έχει αυξηθεί κατά 20 Nm σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ η μέγιστη ισχύς αποδίδεται σε ευρύτερο φάσμα στροφών.

Σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας παραμένει ο χαρακτηριστικός ήχος του πεντακύλινδρου, προϊόν της ακολουθίας ανάφλεξης 1-2-4-5-3 και της σχεδίασης της πολλαπλής εξαγωγής. Το σύστημα RS sports exhaust ενισχύει περαιτέρω αυτό το ηχητικό αποτύπωμα.

Τεχνική φιλοσοφία: υπερσυμπίεση, άμεσος ψεκασμός και ελαφριά κατασκευή

Ο κινητήρας EA855 Evo Sport συνδυάζει άμεσο και έμμεσο ψεκασμό, υπερτροφοδότη με πίεση έως 2,5 bar και Audi valvelift. Το σύνολο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ιδανική θερμική συμπεριφορά και άμεση απόκριση, ενώ η χρήση αλουμινίου και μαγνησίου περιορίζει το συνολικό βάρος στους περίπου 160 kg.

Προηγμένα συστήματα ψύξης, μειωμένες εσωτερικές τριβές και δοκιμές σε διαφορετικά κλίματα διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοπιστία και απόδοση σε όλες τις συνθήκες.

Η παραγωγή: χειροποίητη ακρίβεια στο εργοστάσιο της Audi στο Győr

Ο πεντακύλινδρος κινητήρας συναρμολογείται αποκλειστικά στο χέρι, στη μονάδα Bock του εργοστασίου της Audi στο Győr. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε 21 σταθμούς, από την προετοιμασία του στροφαλοθαλάμου έως την ολοκλήρωση της κυλινδροκεφαλής, την εγκατάσταση του υπερσυμπιεστή και τον τελικό έλεγχο εν ψυχρώ και εν θερμώ.

Μετά τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο, ο κινητήρας μεταφέρεται στο Ίνγκολσταντ για την τελική του ενσωμάτωση στο Audi RS 3.