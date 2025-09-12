Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Μιζάνο.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και αναβάτες έκαναν τα πρώτα τους περάσματα στην πίστα του Μιζάνο ώστε να πάρουν μια πρώτη αίσθηση από την πίστα και να πάρουν δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Για πρώτη φορά είδαμε σε επίσημη διαδικασία του πρωταθλήματος τη μοτοσικλέτα της Yamaha με τον V4 κινητήρα. Ο Αογκούστο Φερνάντεθ σύλλεξε πολύτιμα δεδομένα για το ιαπωνικό εργοστάσιο, ωστόσο δεν έμεινε μακριά από τα προβλήματα μιας και η πρώτη του μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης.

Η Ducati κυριαρχεί στο Μιζάνο

Ταχύτερος στο FP1 του Grand Prix Αγ. Μαρίνου ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι. Ο Ιταλός της VR46, o οποίος είχε πτώση στο τέλος της διαδικασίας, σημείωσε το 1:31,342 και πήρε την 1η θέση ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο το τριήμερο. Δεύτερος ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος ήταν 0,249 δλ μακριά από τον Ιταλό της VR46, σε μία πίστα που στη θεωρία βολεύει την M1 του.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη μοτοσικλέτες της Ducati, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να παίρνει την 3η θέση μπροστά από τα αδέρφια Μάρκεθ. Όπως στην Καταλονία έτσι και εδώ, ο Άλεξ ήταν μπροστά από τον Μαρκ, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ακολούθησαν τρεις αναβάτες από τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές, με τον Λούκα Μαρίνι της Honda να είναι 6ος μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα της KTM. O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ραούλ Φερνάντεθ και Χόρχε Μαρτίν.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Αγ. Μαρίνου. Η διαδικασία θα κρίνει τους 10 που θα πάρουν απευθείας μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 MotoGP Αγ. Μαρίνου