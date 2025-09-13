Husqvarna 701 Enduro και 701 Supermoto 2026: Για όσους επιμένουν στα μονοκύλινδρα με αγωνιστικό DNA (vid)

79 άλογα από κινητήρα με μόλις έναν κύλινδρο; Τρελλαθήκαμε τελείως; Μάλλον ναι θα λέγαμε και η Husqvarna έβαλε σκοπό να μας αποτρελλάνει.

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και τρία μετά την τελευταία τους αναβάθμιση, τα φοβερά και τρομερά Hysqvarna 701 επανέρχονται φρεσκαρισμένα και βιταμινωμένα. Η Husqvarna Mobility δηλώνει με ενθουσιασμό μια σχολαστική αναβάθμιση για το 2026, με ισχυρότερους κινητήρες, νέα εμφάνιση και προηγμένη τεχνολογία για αμφότερα τα μοντέλα.

Θέτοντας το σημείο αναφοράς στις μονοκύλινδρες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, τα νέα 701 υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης. Αμφότερα με το σουηδικό DNA της Husqvarna, είναι εξοπλισμένα με μια νέα οθόνη TFT 4,2", η οποία προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα και μια μοντέρνα διεπαφή. Οι ενδείξεις στροφόμετρου και επιλεγμένης σχέσης είναι ευδιάκριτες με μια ματιά, ενώ η συνολική διάταξη παραμένει λεπτή και λιτή στο σχεδιασμό της. Από το τιμόνι, οι αναβάτες μπορούν να εξατομικεύσουν γρήγορα τη μοτοσικλέτα τους ενεργοποιώντας την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης και ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας το Traction Control ή το ABS. Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν μια πραγματικά προσαρμοσμένη ρύθμιση τόσο στο 701 Enduro όσο και στο 701 Supermoto.

Η δυναμική ρύθμιση ολίσθησης είναι μια ολοκαίνουργια λειτουργία στο 701 Enduro. Διαθέσιμη αποκλειστικά στην προαιρετική λειτουργία Rally, ρυθμίζει αυτόματα την επιτρεπόμενη ολίσθηση του πίσω τροχού με βάση τη διαθέσιμη πρόσφυση σε κάθε δεδομένη κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να αυξάνει την ολίσθηση του πίσω τροχού μειώνοντας το επίπεδο του ελέγχου πρόσφυσης (MTC) όταν χρειάζεται επιπλέον σπινάρισμα. Για παράδειγμα, αν ο αναβάτης χρησιμοποιεί πολύ παρεμβατική ρύθμιση στο MTC και βρεθεί σε λασπωμένο κομμάτι ή σε απότομη ανάβαση, το σύστημα επιτρέπει προσωρινά περισσότερο σπινάρισμα τροχού χωρίς μείωση της ισχύος του κινητήρα. Μόλις ανακτηθεί η πρόσφυση, τα επίπεδα ροπής και ολίσθησης επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική ρύθμιση του MTC.

Το Supermoto+ ABS, που είναι τοποθετημένο στο 701 Supermoto, βασίζεται στις δημοφιλείς λειτουργίες Supermoto ABS από προηγούμενες γενιές. Αυτή η νέα λειτουργία επιτρέπει στους αναβάτες να μπλοκάρουν σκόπιμα τον πίσω τροχό σε μια περιορισμένη γωνία όταν μπαίνουν σε στροφές. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού, το ABS παραμένει ενεργό στο μπροστινό τροχό.

Το Sport ABS επιτρέπει στον αναβάτη να φρενάρει πιο δυναμικά πριν επέμβει το σύστημα ABS, διατηρώντας τον έλεγχο τόσο στο μπροστινό όσο και στον πίσω τροχό. Σε σύγκριση με το Road ABS, το Sport ABS επιτρέπει υψηλότερη πίεση πέδησης σε μεγαλύτερες γωνίες κλίσης, προσφέροντας βελτιωμένο έλεγχο και επιτρέποντας στους έμπειρους αναβάτες να φρενάρουν πιο δυνατά πριν από την εμπλοκή του ABS.

Κάθε μοντέλο διαθέτει πλέον έναν επανασχεδιασμένο κινητήρα LC4 που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 5+ και προσφέρει αυξημένη ισχύ από 74 σε 79 ίππους, παράλληλα με μια συνολικά βελτιωμένη απόδοση. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη ανάρτηση της WP και τα νέα ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων λειτουργιών οδήγησης και των επιλογών ABS, βελτιώνουν περαιτέρω την οδήγηση. Με τη δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS, οι αναβάτες μπορούν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο του φρεναρίσματος σε χαλαρό έδαφος, ενώ η τετραπίστονη δαγκάνα Brembo του μπροστινού φρένου και ο δίσκος των 320mm εξασφαλίζουν ανώτερη ισχύ φρεναρίσματος.

Η νέα εμφάνιση των δύο μοντέλων αποτελεί θεμελιώδη τεχνική αναβάθμιση εκσυγχρονίζοντας τον εμβληματικό κλασικό σχεδιασμό των μοτοσικλετών. Διαθέτουν ανανεωμένα γραφικά για μια φρέσκια εμφάνιση, διασφαλίζοντας ότι η καθεμία ξεχωρίζει από το πλήθος.

Κύριες αλλαγές των νέων 701

Επανασχεδιασμένος και ισχυρότερος κινητήρας

Επανασχεδιασμένο φιλτροκούτι

Νέα αντλία βενζίνης υψηλής πίεσης

Νέα εξάτμιση και θέση καταλύτη

Αναβαθμισμένος χρονισμός βαλβίδων για καλύτερη απόδοση στις χαμηλές στροφές

Αναβαθμισμένες ρυθμίσεις ανάρτησης

Τα διαστήματα ανάμεσα στα σέρβις αυξήθηκαν από τα 10.000 στα 15.000km για την αλλαγή λιπαντικού και στα 30.000km για τη ρύθμιση των βαλβίδων

Τεχνολογία