BMW Motorrad Vision CE: Tο μέλλον της κινητικότητας σε δύο τροχούς (vid)

Στην έκθεση IAA Mobility 2025 το BMW Group επιβεβαίωσε την ηγετική του θέση στον τομέα των έξυπνων, συνδεδεμένων, ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων.

Πέρα από την ηλεκτροκίνηση μηδενικών εκπομπών ρύπων, το BMW Vision CE καταργεί την ανάγκη χρήσης κράνους και προστατευτικού ρουχισμού, προσφέροντας στους αναβάτες μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας και μια ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης. Θέτοντας νέα πρότυπα, το Vision CE προσφέρει μια συναισθηματική, δημιουργική και μοντέρνα προσέγγιση στις αστικές μετακινήσεις, ενσαρκώνοντας το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε δύο τροχούς.

Σύμφωνα με τη στρατηγική βιωσιμότητας του BMW Group, η BMW Motorrad δεσμεύεται να επαναπροσδιορίζει συνεχώς την αστική ηλεκτρική κινητικότητα, αξιοποιώντας τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και πρωτοποριακό σχεδιασμό στα μοντέλα της. Το 2014, η BMW Motorrad έγινε ο πρώτος premium κατασκευαστής που συνδύασε την κορυφαία σχεδίαση με την ηλεκτροκίνηση στο BMW C evolution. Το BMW CE 04 λανσαρίστηκε στην αγορά το 2022 και μέχρι σήμερα παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία του. Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ακολούθησε το 2024 με το επίσης ηλεκτρικό BMW CE 02, που συμβολίζει ένα νέο, μοναδικό και κατεξοχήν casual στυλ κινητικότητας.

To θυμόσαστε;

Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, η BMW Motorrad έφερε την επανάσταση στην αστική κινητικότητα με το BMW C1, ένα scooter που απάλλασσε τον επιβάτη από τη χρήση κράνους και του συνήθους προστατευτικού εξοπλισμού, χάρη στο εξελιγμένο πακέτο ασφάλειας που εξασφάλιζε το αμάξωμά του. Το BMW Motorrad Vision CE βασίζεται σε αυτή τη θεμελιώδη σχεδιαστική φιλοσοφία και την προτάσσει μέσω μιας νέας ερμηνείας με συναισθηματική σχεδιαστική απήχηση δημιουργώντας ένα μοναδικό και πρωτοποριακό όχημα.

Ασφάλεια über alles

Το κεντρικό στοιχείο του BMW Motorrad Vision CE είναι η φιλοσοφία ασφάλειας που προτάσσει. Και συγκεκριμένα μια σύνθετη σωληνωτή μεταλλική δομή, γνωστή ως «κλωβός», η οποία, μαζί με μία κατάλληλα σχεδιασμένη κατασκευή καθίσματος με ζώνη ασφαλείας εξασφαλίζει μια ασφαλή εμπειρία οδήγησης χωρίς την ανάγκη χρήσης κράνους ή του γνώριμου ρουχισμού προστασίας. Το μειωμένο συνολικό ύψος του «κλωβού» και ο ανοιχτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με το μεγάλο μεταξόνιο, προσδίδουν στο Vision CE μια επιμηκυμένη, δυναμική και οπτικά ελαφριά εμφάνιση.

Η εκτεταμένη χρήση επιστρωμένου αλουμινίου προσφέρει μια αποκλειστική τεχνική νότα. Ο συνδυασμός της βασικής ματ λευκής απόχρωσης με τη μαύρη που δημιουργεί αντίθεση προσδίδει μια λιτή και γλυπτική αισθητική. Το καινοτόμο αυτό σχέδιο και ο χρωματικός συνδυασμός συμπληρώνονται από ένα κομψό ματ κάθισμα με ενσωματωμένα γράμματα και λεπτομέρειες σε νέον κόκκινο χρώμα στα γραφικά και σε επιλεγμένα σημεία.

Ένα ακόμη ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Vision CE είναι η λειτουργία εξισορρόπησης, που διατηρεί το όχημα πλήρως ισορροπημένο όταν είναι σταματημένο.