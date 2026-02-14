Σαν Σήμερα: Η McLaren παρουσίασε την MCL38 που της έδωσε ξανά πρωτάθλημα (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν, θα θυμηθούμε δύο ιδιαίτερα ταλαντούχους οδηγούς, κάνουμε μία σύντομη στάση στις ΗΠΑ και το NASCAR, επιστρέφουμε για να δούμε έναν κανονισμό που άλλαξε τα δεδομένα στη Formula 1 και καταλήγουμε στη Σουηδία για έναν επεισοδιακό αγώνα του WRC.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο Ρικάρντο Ροντρίγκεζ. Ο ταλαντούχος Μεξικανός οδηγός ήταν ο μικρός αδερφός του Πέδρο Ροντρίγκεζ και θεωρούνταν ένα διαμάντι του motorsport. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο Grand Prix Ιταλίας του 1961, σε ηλικία 19 χρονών. Εντυπωσίασε καθώς σημείωσε τον δεύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, οδηγώντας μια Ferrari 156. Έτσι, ξεκίνησε από την πρώτη σειρά εκκίνησης, μπροστά από θρύλους του σπορ όπως ο Τζιμ Κλαρκ και ο Γκρέιαμ Χιλ. Μάλιστα, την ίδια χρονιά αγωνίστηκε και στις 24 Ώρες Λε Μαν, καταγράφοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα πριν εγκαταλείψει. Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 1962, σε ένα δυστύχημα με μια πελατειακή Lotus 24, στις ελεύθερες δοκιμές του πρώτου Grand Prix της πατρίδας του. Ήταν μόλις 20 ετών.

Σαν σήμερα το 1944, γεννήθηκε ο Σουηδός ήρωας της Formula 1, Ρόνι Πέτερσον. Ο ταλαντούχος και χαρισματικός οδηγός από το Έρεμπρο έλαμψε στα kart και τις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων ανά την Ευρώπη, κερδίζοντας έτσι μια θέση οδηγού στην F1 με την ομάδα της March - το 1970. Έχοντας πλέον στα χέρια του ένα εργοστασιακό μονοθέσιο, το 1971 κατέκτησε τον τίτλο στην Ευρωπαϊκή F2 και τερμάτισε δεύτερος στο πρωτάθλημα της F1 με πολλούς σταθερούς τερματισμούς, πίσω μόνο από τον Τζάκι Στιούαρτ. Μετά από άλλη μία χρονιά στη March, μεταπήδησε στην Lotus του αείμνηστου Κόλιν Τσάπμαν και οδήγησε για αυτή επί τρεις σεζόν. Σε αυτό το διάστημα σημείωσε 7 νίκες, αλλά η μετριότατη σεζόν του 1975 τον έκανε να επιστρέψει στη March. Ο Πέτερσον κέρδισε στο Grand Prix Ιταλίας και της προσέφερε την τελευταία της νίκη στην F1. Το 1977 οδήγησε για τη Tyrrell και το 1978 επέστρεψε στη Lotus.

Η επιστροφή στη βρετανική ομάδα βρήκε το Σουηδό σε ξεκάθαρα υποστηρικτικό ρόλο έναντι του πρώτου της ομάδας, Μάριο Αντρέτι. Όμως στο GP Ιταλίας, ένα άκρως τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση άφησε τον Πέτερσον με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, όντας σε σταθερή κατάσταση. Δυστυχώς, ο 34χρονος έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά το χειρουργείο, λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν από τους σοβαρούς τραυματισμούς του.

Σαν σήμερα το 1988, ο βετεράνος του NASCAR, Μπόμπι Άλισον, έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα σε ηλικία 50 ετών – κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ του γηραιότερου νικητή στο διάσημο event. Ο Άλισον οδήγησε ένα Buick Regal για την ομάδα των αδερφών Stavola, κερδίζοντας για ελάχιστα μέτρα το γιο του, Ντέιβι Άλισον.

34 years ago today, Bobby Allison won the 1988 Daytona 500.



Bobby's final NASCAR Cup win. pic.twitter.com/KFY4iQShf2 February 14, 2022

Σαν σήμερα το 2003, η FIA μέσω του τότε προέδρου της, Μαξ Μόσλεϊ, ανακοίνωσε την απαγόρευση ανεφοδιασμού των μονοθεσίων της Formula 1 μεταξύ των κατατακτήριων δοκιμών και των Grand Prix. Αυτό οδήγησε τις ομάδες στο να γεμίζουν με καύσιμα τα ρεζερβουάρ των μονοθεσίων τους στη μάχη της pole position. Αυτός ο κανονισμός είχε ισχύ έως το 2009, καθώς την επόμενη χρονιά οι ανεφοδιασμοί απαγορεύτηκαν στηv F1.

Σαν σήμερα το 2016, ο Σεμπαστιέν Οζιέ κέρδισε το Ράλλυ Σουηδίας για το πρωτάθλημα του WRC με το Volkswagen Polo R Rally1, δείχνοντας στον ανταγωνισμό την εξαιρετική του φόρμα. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Χέιντεν Πάντον της Hyundai, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ήταν ο Μαντς Όστμπεργκ της M-Sport Ford. O αγώνας σημαδεύτηκε από την έλλειψη χιονιού, κάτι που οδήγησε τους διοργανωτές να κάνουν αλλαγές σε ορισμένες ειδικές διαδρομές, ενώ άλλες ακυρώθηκαν τελείως. Παρά τις πιέσεις των οδηγών να ακυρωθεί ο αγώνας, η FIA ενέκρινε τις αλλαγές και το event πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Σαν Σήμερα το 2024, η McLaren Racing παρουσίασε την MCL38. Η βρετανική ομάδα παρά το μέτριο ξεκίνημα η χρονιά της άλλαξε στον αγώνα του Μαϊάμι με ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε τον πρώτο αγώνα της καριέρας του κι έπειτα ήταν διεκδικητής της νίκες στους επόμενους αγώνες. Μαζί με τον Όσκαρ Πιάστρι πραγματοποίησαν μία εξαίσια σεζόν και κατάφεραν να χαρίσουν στη McLaren το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το πρώτο της μετά το 1998 και τον πρώτο της τίτλο μετά το 2008. Η ομάδα του Ουόκινγκ κατέκτησε συνολικά 7 νίκες στη σεζόν του 2024.

Φωτογραφίες: vintagelastflag/Χ