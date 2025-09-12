Στην έκθεση του Μονάχου η Volkswagen παρουσίασε τα πλάνα της για την προσιτή ηλεκτροκίνηση.

Υπό την... ασφυκτική πίεση των Κινέζων, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρέπει να δράσουν άμεσα για την παραγωγή προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στην IAA Mobility 2025, την έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου, η Volkswagen παρουσίασε το δρόμο που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Ραχοκοκαλιά της γκάμας ID. θα αποτελέσουν τα τρία μικρά μοντέλα, με τιμή 20.000€, 25.000€ και 30.000€.

ID. EVERY1 στα 20.000 ευρώ

Ένα τετράθυρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, που θα κυκλοφορήσει το 2027. Με μήκος στα 3,88 μέτρα, προσφέρει χώρους για τέσσερις επιβάτες και έχει πορτμπαγκάζ 305 λίτρων. Ο ηλεκτροκινητήρας των 95 ίππων δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ η αυτονομία με μία φόρτιση θα είναι κοντά στα 300 χλμ.

ID. Polo στα 25.000 ευρώ

Το αυτοκίνητο παραγωγής δεν θα ονομάζεται ID. 2 αλλά ID. Polo. Θα κατασκευάζεται στο Μαρτορέλ της Ισπανίας και θα λανσαριστεί στην Ευρώπη το 2026. Φθάνει σε μήκος τα 4,05 μέτρα, ενώ θα υπάρξει και έκδοση ID. Polo GTI με 226 ίππους.

ID. CROSS στα 30.000 ευρώ

Το μοντέλο παραγωγής θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026, όντας ένα ηλεκτρικό B-SUV με μήκος κοντά στα 4,15 μέτρα. Με ηλεκτρικό μοτέρ 211 ίππων, κίνηση εμπρός και αυτονομία έως 420 χλμ.