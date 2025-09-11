Η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε στο Μιζάνο για πρώτη φορά μια V4 αγωνιστική μοτοσικλέτα στο MotoGP, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή.

Η Yamaha αποκάλυψε στο Μιζάνο τη νέα YZR-M1 με κινητήρα V4, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή στη στρατηγική της στο MotoGP. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Grand Prix Αγίου Μαρίνου και το πρωτότυπο θα κάνει άμεσα την πρώτη του εμφάνιση στην πίστα, στα χέρια του δοκιμαστή Άουγκουστο Φερνάντεζ, ο οποίος θα αγωνιστεί μάλιστα ως wild card. Για τους Φάμπιο Κουαρταραρό και Άλεξ Ρινς, η στιγμή της πρώτης δημόσιας δοκιμής θα έρθει τη Δευτέρα, στο επίσημο τεστ του MotoGP.

Ένα project εταιρικής κλίμακας

Η επιλογή να παρουσιαστεί το πρωτότυπο τόσο νωρίς δείχνει τη νέα φιλοσοφία της Yamaha: λιγότερη μυστικοπάθεια και πιο επιθετική ανάπτυξη. Ο επικεφαλής του προγράμματος Τακάχιρο Σούμι χαρακτήρισε το project «προσπάθεια εταιρικής κλίμακας», στην οποία Ιαπωνία και Ευρώπη συνεργάζονται στενά. Από τον project leader Καζουχίρο Μασούντα μέχρι τον τεχνικό διευθυντή Μάσιμο Μπαρτολίνι και τους αναβάτες δοκιμών Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Άουγκουστο Φερνάντεζ, όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους ώστε η Μ1 V4 να μην είναι απλώς μια εναλλακτική, αλλά μια πραγματική επιστροφή στη μάχη της κορυφής.

Το παρόν και το μέλλον

Το πρωτότυπο φέρει ένα ενιαίο μπλε corporate livery και θα χρησιμοποιηθεί στο GP του Αγίου Μαρίνου αποκλειστικά για συλλογή δεδομένων, χωρίς προσδοκίες αποτελέσματος. Η Yamaha ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις για την εξέλιξη θα παρθούν με ψυχραιμία και βάσει αποδείξεων, καθώς η τελική στόχευση είναι το 2026. Το νέο V4 αναμένεται να δώσει στην ομάδα την απαραίτητη ώθηση απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Ducati, που έχει ήδη χτίσει την κυριαρχία της πάνω σε αυτήν την αρχιτεκτονική κινητήρα.

Η Yamaha, της οποίας το όνομα για δεκαετίες υπήρξε συνώνυμο με τον κινητήρα σε σειρά, κάνει τώρα το πιο τολμηρό βήμα της ιστορίας της στο MotoGP. Μια αλλαγή που θυμίζει σε όλους ότι ο δρόμος προς τη νίκη δεν περνάει μόνο από την παράδοση, αλλά και από το θάρρος να ξαναγραφτεί το εγχειρίδιο από την αρχή.