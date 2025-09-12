Στην έκδοση με την μπαταρία των 52 kWh η αυτονομία ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα.

Στα τέλη του 2025 αναμένεται στην Ελλάδα το νέο Nissan Micra, το οποίο μοιράζεται πλατφόρμα και τεχνολογίες με το Renault 5. To ηλεκτρικό σουπερμίνι συμβολίζει τη νέα εποχή της Nissan στην Ευρώπη, καθώς θα ακολουθήσει το νέο Leaf.

Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, το Micra είναι ευέλικτο στο αστικό δίκτυο ενώ με αυτονομία άνω των 400 χλμ. - στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία - μπορεί να βγει και εκτός πόλης.

Το νέο Micra προσφέρεται σε δύο επιλογές μπαταρίας:

40 kWh με αυτονομία έως και 317 χλμ. (WLTP)

52 kWh με αυτονομία έως και 416k χλμ. (WLTP)

Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως 100 kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Οι τιμές του στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως ενδεικτικά στο Βέλγιο αρχίζουν από τις 29.250 ευρώ για το μοντέλο με τους 120 ίππους (40 kWh) και από τις 34.450 ευρώ με τους 150 ίππους (52 kWh).