Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται αυτό το τριήμερο και επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ιταλία, όμως αυτή τη φορά η δράση θα λάβει χώρα στην πίστα του Μιζάνο.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζει δίχως ανάσα στην αγωνιστική δράση έπειτα από τον αγώνα της Καταλονίας. Για μία ακόμη φορά θα δούμε δράση επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου. Ο 16ος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μιζάνο και αναμένεται με αγωνία.

No time to catch our breath! Off to the #SanMarinoGP 🇸🇲 we go 🥵



Check out the Official Programme ➡️https://t.co/pR6au49oAw pic.twitter.com/Wd9YPUrium — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 10, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Το Grand Prix στην πίστα είναι στο πρόγραμμα του MotoGP σταθερά από το 2007 και ήταν ανέκαθεν πόλος έλξης των οπαδών του Βαλεντίνο Ρόσι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,23 χιλιόμετρα και αποτελείται από 16 στροφές. 10 δεξιές και τέσσερις αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεχνική πίστα με μικρές ευθείες, όμως ευνοεί τις κλειστές μάχες και τα προσπεράσματα.

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 7 στο σύνολο. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής ήταν ο νικητής του αγώνα το 2024. O Αγώνας Σπριντ στο φετινό αγωνιστικό τριήμερο θα έχει διάρκεια 13 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους.

Down to the wire! 🔥@PeccoBagnaia pipped @Bestia23 by 0.034s back in 2022 in a last lap for the ages! 💯#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/2RBoMgnz9L September 10, 2025

Τα αδέρφια Μάρκεθ στο προσκήνιο

Στην Καταλονία είδαμε τα δύο αδέρφια Μάρκεθ να κυριαρχούν και να παίρνουν τις νίκες στους αγώνες που έγιναν. Για πρώτη φορά όμως ο Άλεξ κέρδισε τον Μαρκ σε μία μεταξύ τους μονομαχία. Η νίκη του αναβάτη της Gresini στο Grand Prix της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα ο Μαρκ να μην μπορεί να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στο Μιζάνο.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κάποιος άλλος αναβάτης θα είναι σε θέση να διεκδικήσει τη νίκη από τα αδέρφια Μάρκεθ και αν ο Πέκο Μπανάια μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 16ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Αγ. Μαρίνου σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας