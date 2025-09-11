Porsche 911 Turbo S: Η ισχυρότερη όλων των εποχών (vid)

Με 711 ίππους, υβριδική τεχνολογία T-Hybrid και επιδόσεις που «γράφουν» στο Nürburgring, η νέα Turbo S επανακαθορίζει τον μύθο της 911.

Η Porsche παρουσίασε στην έκθεση IAA Mobility του Μονάχου τη νέα κορυφαία 911 Turbo S, το πιο ισχυρό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της εμβληματικής σειράς. Με την υιοθέτηση της καινοτόμου τεχνολογίας T-Hybrid, οι Γερμανοί μηχανικοί κατάφεραν να συνδυάσουν ακαριαία απόκριση με εντυπωσιακή ισχύ, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που δεν είναι απλώς γρήγορο, αλλά πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.

Υβριδική ισχύς 711 ίππων

Η νέα Turbo S εξοπλίζεται με διπλό ηλεκτρικό turbo (eTurbos) και έναν 3,6λιτρο κινητήρα boxer, αποδίδοντας 711 ίππους και 800 Nm ροπής. Η επιτάχυνση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ τα 200 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 8,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 322 χλμ./ώρα. Παρά την προσθήκη του υβριδικού συστήματος, το βάρος αυξήθηκε μόλις κατά 85 κιλά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, κάτι που αποδεικνύεται στην πίστα: στον Nürburgring Nordschleife, η νέα Turbo S κατέγραψε χρόνο 7:03,92 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα ταχύτερα από την προκάτοχο.

Τεχνολογία αιχμής

Η Porsche εξόπλισε την Turbo S με ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενο PDCC (Dynamic Chassis Control), που περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και αυξάνει την ευελιξία. Το σύστημα πέδησης PCCB έχει μεγαλώσει, με δίσκους 420 χιλ. εμπρός και 410 χιλ. πίσω, ενώ τα ελαστικά φαρδαίνουν στα 325 χιλ. στον πίσω άξονα. Η ενεργή αεροδυναμική, με ρυθμιζόμενα flaps, diffuser και πίσω αεροτομή, μειώνει το drag κατά 10% και βελτιώνει την ψύξη.

Σχεδίαση και πολυτέλεια

Οπτικά, η νέα Turbo S ξεχωρίζει από τα Turbonite στοιχεία – ένα αποκλειστικό χρώμα για τις Turbo εκδόσεις – που κοσμούν το λογότυπο, τις ζάντες και λεπτομέρειες στο αμάξωμα. Το εσωτερικό συνδυάζει πολυτέλεια και σπορ χαρακτήρα, με 18θέσια ηλεκτρικά καθίσματα, επενδύσεις μικροϊνών και νέες πινελιές Turbonite στο τιμόνι, στον πίνακα οργάνων και στη μέση κονσόλα. Για πρώτη φορά, διατίθενται carbon λεπτομέρειες με νεοδύμιο και perforated headliner από μικροΐνες.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο

Η Turbo S διατίθεται σε coupé και cabriolet, με στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει HD Matrix LED φώτα, Sport Chrono Package και σπορ εξάτμιση τιτανίου. Μέσα από το πρόγραμμα Porsche Exclusive Manufaktur, οι πελάτες μπορούν να εξατομικεύσουν το αυτοκίνητο με περισσότερα από 100 χρώματα και πλήθος επιλογών για ζάντες, carbon εξαρτήματα και λεπτομέρειες καμπίνας.

Η 911 Turbo S δεν είναι απλώς μια ακόμα ισχυρή 911. Είναι η απόλυτη έκφραση του τι σημαίνει Turbo: ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει ταχύτητα, άνεση, πολυτέλεια και καθημερινή χρηστικότητα με τρόπο που καμία άλλη σπορ κατασκευή δεν μπορεί να προσφέρει.