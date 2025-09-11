O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε πως γύρο με το γύρο μαθαίνει περισσότερο την SF-25 η οποία ακόμη του είναι… εξωγήινη.

Παρά τη θετική επιστροφή στους βαθμούς, ο Λιούις Χάμιλτον κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στο Grand Prix Ιταλίας, αφού έγινε ο οδηγός της Ferrari με τις περισσότερες εκκινήσεις (16) χωρίς βάθρο. Ωστόσο, έδειξε ανταγωνιστικός, ανεβαίνοντας από τη 10η στη 6η θέση, παρότι κουβαλούσε ποινή πέντε θέσεων στη σχάρα εκκίνησης.

Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι το Σαββατοκύριακο στη Μόντσα ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του με τη Ferrari.

«Νομίζω ότι αυτό το τριήμερο ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου με το μονοθέσιο. Δεν αισθάνομαι ακόμη 100% άνετα. Στην ουσία οδηγώ με ένα στιλ που είναι… ξένο για μένα, με ένα μονοθέσιο που δεν με βολεύει απόλυτα. Όμως συνολικά η απόδοσή μας ήταν αρκετά καλή. Προφανώς δεν έχουμε τον ρυθμό των κορυφαίων ομάδων μπροστά. Οπότε η μάχη για το top-3 είναι εκτός χάρτη προς το παρόν, αλλά συνεχίζουμε να πιέζουμε και να προσπαθούμε να βρούμε περισσότερα».

H «άγνωστη» Ferrari δημιουργεί προβλήματα

Παρά το ότι διανύει τα δύο τρίτα της πρώτης του σεζόν με τη Ferrari, ο Χάμιλτον εξήγησε ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό από την αρχή κάθε Grand Prix.

«Ξέρω ότι οδηγώ αυτό το μονοθέσιο όλη τη χρονιά, αλλά τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχα στην εξέλιξη ενός αυτοκινήτου που γνώριζα καλά και ήμουν άνετος μαζί του. Ήξερα ακριβώς το στιλ οδήγησης, μέσα κι έξω. Φέτος φτάνω στην πίστα και πρέπει να εφαρμόσω ένα νέο στιλ οδήγησης που είναι ακόμα εξωγήινο για μένα. Δεν μου φαίνεται φυσικό, αλλά έτσι δουλεύει το μονοθέσιο. Στον αγώνα βελτιώνομαι σταδιακά, γίνομαι ταχύτερος και κερδίζω αυτοπεποίθηση γύρο με γύρο, αλλά αυτή η άνεση δεν υπάρχει στην αρχή του τριημέρου. Αν κάναμε τώρα κατατακτήριες, θα ήμουν αρκετά πιο γρήγορος. Αλλά αυτό είναι μέρος της διαδικασίας», εξήγησε.

Προσδοκίες για το 2026

Ο Χάμιλτονπεριμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί στους επόμενους οκτώ αγώνες, αλλά ελπίζει ότι οι κανονισμοί του 2026 θα του δώσουν μια Ferrari πιο κοντά στο οδηγικό του στιλ.

«Έχω αγωνιστεί με διαφορετικό μονοθέσιο για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι εδώ (σ.σ. στη Μόντσα) το μονοθέσιο έδειξε καλύτερο, ειδικά στις χαμηλές ταχύτητες». Στον επόμενο αγώνα θα είναι πιθανόν παρόμοια η κατάσταση. Θα ξεκινήσω με μειονέκτημα και θα χτίζω σταδιακά. Θα προσπαθήσω να βελτιώνομαι όσο μπορώ. Είμαι σίγουρος ότι ο τελευταίος γύρος του τελευταίου αγώνα θα είναι ο πιο άνετος για μένα. Ελπίζω, λοιπόν, του χρόνου να μην πρόκειται για στιλ οδήγησης που είναι ξένο για μένα. Ελπίζω να επιστρέψω σε κάτι πιο κοντά σε αυτό που ήμουν συνηθισμένος».