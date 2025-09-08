O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε πως δεν μπορεί να βρει τη μαγική λύση για να «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική της SF-25.

Η Scuderia Ferrari εξακολουθεί να μην έχει το απαραίτητο ρυθμό ώστε να διεκδικεί σταθερά βάθρα, ακόμη κι αν ο Λιούις Χάμιλτον ένιωθε πλήρη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο. O Βρετανός πολυπρωταθλητής μετά τον αγώνα της Ιταλίας παραδέχθηκε πως δεν μπορεί ακόμη να βρει την ταχύτητα που θέλει.

Στο Grand Prix Ιταλίας, ο Βρετανός εκκίνησε από την 10η θέση λόγω της ποινής πέντε θέσεων που «κουβάλησε» από το Ζάντβορτ και τερμάτισε 6ος. Ο ίδιος όμως πιστεύει πως με διαφορετική στρατηγική θα μπορούσε να είχε βρεθεί 5ος, πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ.

In our Italian home with Lewis and Charles 🇮🇹 pic.twitter.com/LNqsTXtEoH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Οι μάχες του Χάμιλτον στη Μόντσα

Ο Χάμιλτον πέρασε τον Γιούκι Τσουνόντα με μια κίνηση που ο Ιάπωνας θεώρησε υπερβολικά επιθετική, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε τον Φερνάντο Αλόνσο και τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο για να ανέβει 6ος στον έβδομο γύρο. Μπροστά του βρισκόταν ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Σαρλ Λεκλέρκ να κρατά την 4η θέση, λίγα δευτερόλεπτα πιο μπροστά.

Η Ferrari όμως άργησε να καλέσει τον Χάμιλτον στα pits, αφήνοντάς τον 11 γύρους περισσότερο στην πίστα σε σχέση με τον Ράσελ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει χρόνο και να βγει πίσω από τον Εστεμπάν Οκόν και τον Λανς Στρολ. Στο τέλος, ο Χάμιλτον τερμάτισε 1,5 δλ πίσω από τον οδηγό της Mercedes, χάνοντας την 5η θέση.

«Νομίζω ότι συνολικά η απόδοσή μας ήταν αρκετά καλή. Δεν έχουμε τον ρυθμό των McLaren και Red Bull, οπότε η μάχη για το βάθρο είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν. Αλλά συνεχίζουμε να πιέζουμε και να προσπαθούμε να βγάλουμε το μέγιστο. Αυτό το τριήμερο με βοήθησε να χτίσω περισσότερη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο, αλλά σίγουρα δεν νιώθω ακόμα 100% άνετα», είπε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

There’s no better feeling than Monza! 💙 pic.twitter.com/SgzQMJrteC — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Οι χαμένες ευκαιρίες στη στρατηγική

Ο Χάμιλτον τόνισε ότι η Ferrari έπρεπε να είχε επιχειρήσει το undercut στον Ράσελ: «Ήμουν μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω του. Έπρεπε να δοκιμάσουμε το undercut, αλλά χάσαμε αυτή την ευκαιρία και βρέθηκα πολύ πίσω μετά».

Παρά τα εμπόδια, ο ίδιος θεωρεί πως υπήρχε δυναμική για μια καλύτερη κατάταξη: «Είχα πραγματικά καλή εκκίνηση, βρέθηκα ανάμεσα σε δύο μονοθέσια αλλά κατάφερα να βγω μπροστά. Πιστεύω πως θα μπορούσα να τερματίσω 5ος σήμερα».