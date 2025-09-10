Maxus, Automotive Solutions και Σαρακάκης, μαζί στην Auto Thessaloniki 2025

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της Auto Thessaloniki 2025, ανακοινώθκε η πολύ σημαντική νέα συνεργασία στον κλάδο της αυτοκίνησης.

Η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έναν από τους πιο ιστορικούς και καταξιωμένους ομίλους στον χώρο της αυτοκίνησης, ο οποίος αναλαμβάνει πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου και έμπειρου δικτύου που διαθέτει.

Τα στελέχη της Automotive Solutions και του Ομίλου Σαρακάκη, που αναλαμβάνουν την εισαγωγή και διανομή, αντίστοιχα, των επαγγελματικών οχημάτων Maxus στην Ελλάδα: Γιώργος Ζήβας - Σύμβουλος Διοίκησης Automotive Solutions, Βασίλειος Κωστόπουλος - Chief Marketing Officer - Automotive Solutions, Xρίστος Ασίκης - Maxus Sales Manager - Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Κωνσταντίνος Στέφας - Cars Marketing and Communications Manager, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Σταύρος Καφούνης - Managing Partner - Automotive Solutions, Δημήτρης Γαγάνης - Business Unit Director Automotive Consumer Solutions (ACS), Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Δημήτρης Καπετανάκης - Managing Partner - Automotive Solutions, Χρήστος Μουδάκης - MAXUS Brand Manager - Automotive Solutions, Παύλος Μοσχούς - Product Manager - Automotive Solutions.

Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά, η οποία έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών και pick up οχημάτων, ενδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και φέρνοντας νέα πρότυπα σε ποιότητα, τεχνολογία και αξιοπιστία.

H νέα δύναμη στα επαγγελματικά οχήματα

Η Maxus, ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor – της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα – παρουσίασε στη ΔΕΘ τη νέα της γκάμα στην ελληνική αγορά, με επιλογές τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα όσο και σε πετρελαιοκίνητες εκδόσεις. Από το ευέλικτο eDeliver 3 έως το ισχυρό eDeliver 9, η Maxus καλύπτει κάθε επαγγελματική ανάγκη.

Η φετινή μεγάλη πρεμιέρα είναι το ολοκαίνουργιο T60 MAX, το pick-up που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξοπλισμένο με τον σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα 2.0 Biturbo 215HP, το T60 MAX συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, αντοχή και προηγμένη τεχνολογία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία και προσφέροντας στους επαγγελματίες ένα ιδανικό και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε αποστολή.

Ποια είναι η Automotive Solutions

Η Automotive Solutions A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της εισαγωγής και διανομής οχημάτων στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση και την υποστήριξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων αυτοκίνησης.