Ο Μονεγάσκος έμεινε απογοητευμένος με το αποτέλεσμα που πήρε στην έδρα της Ferrari παρά την υπερπροσπάθεια.

Ο Σαρλ Λεκλέρ παραδέχτηκε πως η Ferrari αξιοποίησε στο έπακρο το πακέτο της στο Grand Prix Ιταλίας, ωστόσο η ταχύτητα των Red Bull και McLaren άφησε την Scuderia «στη μέση του πουθενά». Ο Μονεγάσκος τερμάτισε στην 4η θέση, 25 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και τέσσερα δευτερόλεπτα από τον 3ο Όσκαρ Πιάστρι. Ήταν ακριβώς η θέση εκκίνησής του, παρότι στην αρχή είχε καταφέρει να περάσει τον Αυστραλό, προτού χάσει ξανά τη μάχη σε μια σκληρή μονομαχία.

Ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον, τερμάτισε 6ος μετά από θετική ανάκαμψη από τη 10η θέση. Ωστόσο τόσο ο Βρετανός όσο και η Ferrari πιστεύουν πως είχε λάθος στρατηγική και δεν κατάφερε να αναρριχηθεί πιο ψηλά.

Fan signs never disappoint 👊 pic.twitter.com/wRADSg7VXH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 9, 2025

Η Ferrari πήρε το μέγιστο στη Μόντσα

Μετά τον αγώνα στο «ναό της ταχύτητας», ο Λεκλέρ ήταν ξεκάθαρος για την επίδοση της Scuderia:

«Όχι, δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι για να παλέψουμε με τους μπροστινούς. Ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι από τις Mercedes όχι πολύ, γιατί στην πραγματικότητα τα πήγαν καλύτερα απ’ όσο περιμέναμε, ειδικά με τη ζέστη. Συνήθως εκεί υποφέρουν περισσότερο, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ κοντά μας. Εμείς όμως πήγαμε όσο γρήγορα γινόταν».

H Ferrari ένα επίπεδο πίσω από Red Bull και McLaren

Η Ferrari είχε ενθουσιάσει τους tifosi την Παρασκευή, με τον Hamilton και τον Leclerc να κάνουν το 1-2 στο FP1, ενώ και στο FP2 το μονοθέσιο έδειχνε ανταγωνιστικό. Αυτό δημιούργησε ελπίδες για pole position ή ακόμα και νίκη.

Όμως, όπως παραδέχτηκε ο Leclerc, οι κατατακτήριες έφεραν τη Scuderia «πίσω στην πραγματικότητα»:

«Ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Την Παρασκευή ήμασταν πολύ γρήγοροι, αλλά ξέραμε ότι ίσως είχαμε πιο κοντά το μονοθέσιο σε ρυθμίσεις κατατακτήριων σε σχέση με τους άλλους. Το Σάββατο ήρθε η πραγματικότητα και την Κυριακή δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που να μπορούσαμε να κάνουμε».

Ο Μονεγάσκος στάθηκε ιδιαίτερα στην υπεροχή των αντιπάλων: «Νομίζω ότι η Red Bull έφερε φέτος ένα πακέτο ειδικά για πίστες με χαμηλά επίπεδα κάθετης δύναμης, και τους βγήκε πολύ καλά. Η McLaren μπορεί να μην είχε τόσο ακραίο set-up, αλλά και πάλι ήταν πολύ ταχύτερη από εμάς. Έτσι βρεθήκαμε λίγο στη μέση του πουθενά».