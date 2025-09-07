Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο «αρχιερέας» του Ναού της Ταχύτητας και πήρε τη νίκη, μπροστά από το δίδυμο της McLaren.

Το Grand Prix Ιταλίας, στη θρυλική πίστα της Μόντσα, ήταν ο 16ος φατινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και σηματοδότησε την επιστροφή στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing ήταν πολύ γρήγορος όλο το 3ήμερο στην Ιταλία και ξεκινώντας από την pole position έφτασε σε αυτήν τη μεγάλη νίκη. Δεν ήταν εύκολος αγώνας για τον Φερστάπεν, ο οποίος στους πρώτους γύρους έδωσε μεγάλες μάχες με τον Λάντο Νόρις, για να πάρει όμως στη συνέχεια ένα καλό προβάδισμα που του επέτρεψε να το διαφυλάξει μέχρι το τέλος.

Φτάνοντας στη νίκη, ο Φερστάπεν άφησε πίσω του τους δύο οδηγούς της McLaren, που δίνουν έτσι κι αλλιώς τη δική τους μάχη για τον τίτλο. Για δεύτερη φορά ευνοημένος της τύχης ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος παρότι βρισκόταν πίσω από τον Λάντο Νόρις, επωφελήθηκε από ένα προβληματικό pit stop του Βρετανού και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του. Η McLaren όμως, εφαρμόζοντας τη δική της εκδοχή της δικαισύνης, έδωσε εντολή στον Αυστραλό να δώσει πίσω τη θέση στον ομόσταβλό του. Ο Πιάστρι υπάκουσε και έτσι ο Νόρις ανέβηκε ξανά στη 2η θέση, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Με τον Νόρις και τον Πιάσρι στο δεύτερο και στο τρίτο σκαλί του βάθρου, η διαφορά τους στη βαθμολογία μειώθηκε μόνο κατά 3 βαθμούς και ο Αυστραλός εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι.

LAP 47 & 48/53



Drama at McLaren 🤯



Piastri pits first followed by Norris the next lap but it's a slow stop for the Briton and he loses track position to his title rival! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/yVcdgUdCif September 7, 2025

Best of the rest

Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, παρότι η SF-25 ήταν αρκετά γρήγορη, ιδιαίτερα στις ευθείες, δεν είχε τρόπο να χτυπήσει την πρώτη 3άδα και τερμάτισε στην καλύτερη δυνατή θέση, που στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν η 4η. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν 5ος και ο Λούις Χάμιλτον, στον πρώτο του αγώνα στη Μόντσα με τα κόκκινα της Ferrari, ανέκαμψε από τη 10η θέση από την οποία ξεκίνησε, για να τερματίσει τελικά στην 6η θέση.

A solid performance and good points on home soil 🇮🇹 pic.twitter.com/BteHQzjb3s September 7, 2025

Ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams έκανε πολύ καλό αγώνα και πήρε την 7η θέση, τερματίζοντας μπροστά από τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της MErcedes όμως πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για παράβαση των ορίων της πίστας και έπεσε στην 9η θέση. Αυτό προβίβασε στην 8η θέση τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Sauber, ο οποίος βαθμολογήθηκε για άλλον έναν αγώνα. Ένας άλλος ρούκι, ο Ισάκ Χατζάρ, έκλεισε τη βαθμολογούμενη 10άδα, μία εβδομάδα μετά το πρώτο του βάθρο στην F1.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα