Volvo EX30 από 29.900 ευρώ με νέο πακέτο επιδότησης

Συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ σε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της σουηδικής μάρκας.

Η Volvo ενισχύει τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, ανακοινώνοντας ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων για την ελληνική αγορά. Κεντρικό ρόλο έχει το compact SUV EX30, που ξεκινά από μόλις 29.900 ευρώ με τον συνδυασμό των νέων κινήτρων.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, ύψους έως 7.000 ευρώ, η οποία ισχύει ανεξάρτητα από την κρατική ενίσχυση και αφορά ετοιμοπαράδοτα οχήματα. Σε αυτήν προστίθεται η επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», δημιουργώντας συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ για τον πελάτη.

Με αυτόν τον τρόπο, η Volvo καλύπτει πλήρως τη μείωση που υπήρξε στο κρατικό πρόγραμμα (από 9.000 σε 3.000 ευρώ), εξασφαλίζοντας ότι οι αγοραστές της θα έχουν πάντα το μέγιστο όφελος. Στη γκάμα περιλαμβάνονται επίσης τα EX40 (από 39.712 €) και EC40 (από 46.848 €), προσφέροντας ελκυστικές προτάσεις με κορυφαία τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, μεγάλη αυτονομία και γρήγορους χρόνους φόρτισης.

Η επιτυχία του EX30 σε Ελλάδα και Ευρώπη το έχει ήδη αναδείξει σε best-seller, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μια premium πρόταση χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό σε αυτό το επίπεδο τιμής.