Το νέο σπορ χάτσμπακ της κινεζικής μάρκας συνδυάζει δυναμική σχεδίαση και καθημερινή ευχρηστία.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου (ΙΑΑ 2025), η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο B05, ένα σπορτίφ χάτσμπακ της κατηγορίας C που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει. Με μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μ. και μεταξόνιο 2,74 μ., το B05 στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: εντυπωσιακή σχεδίαση, υψηλή πρακτικότητα, προηγμένη διάδραση με τον χρήστη και κορυφαία ποιότητα.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία “Tech-Nature Aesthetic” δίνει στο B05 ένα μυώδες και δυναμικό αμάξωμα, με λεπτομέρειες που ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του. Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών “Swift-Wing” είναι χαρακτηριστικά στοιχεία που εντυπωσιάζουν και υποδηλώνουν τη διαφορετική προσέγγιση της Leapmotor.

Οι λεπτομέρειες για τα συστήματα κίνησης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, με τη Leapmotor να υπόσχεται περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα με το B05, στο περίπτερο της μάρκας πρωταγωνιστεί και το B10, ένα C-SUV με μήκος 4,52 μέτρα, που ήδη σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το B10 θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, με την Ευρώπη να αποτελεί βασικό στόχο.