Μετά την είσοδο του Γκίντερ Στάινερ μέσω της Tech3, οι δύο θρύλοι της Formula 1 εξετάζουν την αγορά ομάδας στο MotoGP

Η είδηση ότι ο Γκίντερ Στάινερ, πρώην επικεφαλής της Haas στη Formula 1, αναλαμβάνει CEO της Tech3 από το 2026, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο MotoGP. Η εμπλοκή της Liberty Media, που ήδη έφερε εκρηκτική ανάπτυξη στη Formula 1, δημιουργεί προσδοκίες ότι το ίδιο θα συμβεί και στους δύο τροχούς. Σε αυτό το πλαίσιο, τα βλέμματα στρέφονται σε δύο κορυφαίους οδηγούς της F1: τον Λιούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την αγορά ομάδας στο MotoGP.

Ο Χάμιλτον και το πάθος για τις μοτοσικλέτες

Ο Χάμιλτον δεν έχει κρύψει ποτέ τη σχέση του με τις μοτοσικλέτες. Στα χρόνια του στη Mercedes, συνήθιζε να κλείνει πίστες μαζί με τον μηχανικό του Πίτερ Μπόνινγκτον για να οδηγήσει superbikes, ενώ έχει δηλώσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για το MotoGP. Πέρυσι, μάλιστα, είχε ακουστεί πως εξετάζει συμφωνία με τη Gresini, αν και η Νάντια Παδοβάνι δεν δέχτηκε να προχωρήσει σε πώληση.

Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Χάμιλτον συνεχίζει τις επαφές με ανεξάρτητες ομάδες και μάλιστα με τη στήριξη του ομίλου TWG Motorsports, ιδιοκτήτη της Cadillac που ετοιμάζεται να μπει στη Formula 1. Ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι βλέπει το MotoGP ως «μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης» και δεν κρύβει το ενδιαφέρον του να αποτελέσει μέρος αυτής της νέας εποχής.

Ο Φερστάπεν και οι πρώτες διερευνητικές κινήσεις

Από την πλευρά του, ο Μαξ Φερστάπεν είναι γνωστός για την αγάπη του σε κάθε μορφή αγώνων. Έχει ήδη ιδρύσει την ομάδα Verstappen.com Racing που τρέχει σε αγώνες GT3 και βλέπει στο MotoGP μια πρόκληση που τον συναρπάζει. Ο μάνατζέρ του, Ρέιμοντ Βερμιούλεν, παραμένει επιφυλακτικός, λέγοντας ότι «δεν είναι ρεαλιστικός στόχος τη δεδομένη στιγμή», αλλά παραδέχτηκε πως έχουν γίνει διερευνητικές επαφές με ομάδες όπως η LCR.

Αν και η προοπτική μιας άμεσης συμφωνίας φαντάζει μακρινή, το ενδιαφέρον του Ολλανδού δείχνει ότι οι πιο επιδραστικές προσωπικότητες της Formula 1 βλέπουν στο MotoGP ένα νέο έδαφος για επενδύσεις και επιρροή.

Οι διαθέσιμες ομάδες και η δυναμική της αγοράς

Η Tech3 έχει ήδη περάσει στον έλεγχο της Ιkon Capital και των συνεργατών του Στάινερ, ενώ οι πέντε εργοστασιακές ομάδες (Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia) δεν είναι προς πώληση. Αυτό αφήνει τέσσερις ιδιωτικές ομάδες στο τραπέζι, με τη LCR να θεωρείται η πιο πιθανή για διαπραγματεύσεις. Η Pramac, πάντως, μάλλον αποκλείεται, αφού βρίσκεται σε τροχιά στενής συνεργασίας με τη Yamaha.

Η κινητικότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Η εμπλοκή της Liberty Media στο MotoGP έχει ήδη πείσει αρκετούς ότι το σπορ βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας νέας εμπορικής και αγωνιστικής άνθησης, αντίστοιχης με εκείνης που άλλαξε ριζικά τη Formula 1.

Ένα νέο κεφάλαιο για τους δύο τροχούς

Αν οι δύο σπουδαιότεροι οδηγοί της εποχής τους στη Formula 1 βρεθούν σύντομα στο MotoGP, έστω και ως ιδιοκτήτες, το άθλημα θα αποκτήσει τεράστια ώθηση σε προβολή και κύρος. Ο Χάμιλτον και ο Φερστάπεν έχουν αποδείξει ότι σκέφτονται στρατηγικά εντός και εκτός πίστας, και η εμπλοκή τους μπορεί να λειτουργήσει ως επιβεβαίωση ότι το MotoGP ετοιμάζεται για μια νέα, συναρπαστική εποχή.