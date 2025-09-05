Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής της Haas στη Formula 1, ο Γκίνθερ Στάινερ επιστρέφει σε ηγετικό ρόλο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και συγκεκριμένα στο MotoGP.

Λίγο μετά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Καταλονίας, έγινε μία άκρως σημαντική ανακοίνωση. O τέως επικεφαλής της Haas στη Formula 1, Γκίνθερ Στάινερ, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Tech3 MotoGP Team, που αγωνίζεται με τις μοτοσικλέτες της KTM.

Η συμφωνία εξαγοράς, αξίας σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον Στάινερ και ορισμένους ακόμη επενδυτές, ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου στην πίστα της Βαρκελώνης-Καταλονίας.

Ο Στάινερ θα αναλάβει επίσημα από το 2026, αντικαθιστώντας τον ιστορικό ιδιοκτήτη της ομάδας Ερβέ Πονσαράλ. Ο ίδιος θα είναι ο νέος CEO, ενώ ο επιχειρηματικός του συνεργάτης Ρίτσαρντ Κόλμαν θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ομάδας.

«Αυτή είναι μια φανταστική ευκαιρία. Η Tech3 είναι μια σπουδαία ομάδα με τεράστιες δυνατότητες και εντυπωσιακή κληρονομιά. Η συμβολή του Ερβέ τόσο στην ομάδα όσο και στη MotoGP δεν μπορεί να υποτιμηθεί, και είναι τιμή μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε κομμάτι του paddock της MotoGP και θα κάνουμε τα πάντα για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της ομάδας και του ίδιου του σπορ, φέρνοντάς το σε νέο κοινό», δήλωσε ο Στάινερ.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η εξαγορά έγινε με τη στήριξη του επενδυτικού fund Apex, στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί αθλητές υψηλού προφίλ, μεταξύ αυτών και ο οδηγός της McLaren στη F1, Λάντο Νόρις.

Η Tech3 αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία των δύο τροχών από το 2001, αρχικά με δορυφορικές μοτοσικλέτες της Yamaha, ενώ από το 2019 συνεργάζεται με την KTM, ως η μοναδική δορυφορική της ομάδα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας:

Η ομάδα θα διατηρήσει την έδρα της στη Γαλλία.

Θα κρατήσει στο δυναμικό της τους Μάβερικ Βινιάλες και Ένεα Μπαστιανίνι.

Όλο το υπάρχον προσωπικό παραμένει.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο Στάινερ έχει εξασφαλίσει από τη Dorna εγγυήσεις για διατήρηση των δύο θέσεων της Tech3 στη σχάρα εκκίνησης και το 2027, τη χρονιά που οι μοτοσικλέτες θα έχουν κινητήρες 850cc.

Το «αντίο» του Ερβέ Πονσαράλ

Ο μακροβιότερος ιδιοκτήτης δορυφορικής ομάδας στη MotoGP, Ερβέ Πονσαράλ, αποχαιρέτησε συγκινημένος:

«Αυτό είναι το τέλος μιας εποχής, αλλά και η αρχή μιας συναρπαστικής νέας για όλους μας. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε από τότε που ιδρύθηκε η Tech3 – νίκες, βάθρα και σπουδαίες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ο Γκίνθερ με προσέγγισε με ενδιαφέρον για την ομάδα, κατάλαβα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για την αλλαγή. Ξέρω ότι θα ηγηθεί με φιλοδοξία, κατεύθυνση και ακεραιότητα – χωρίς να λείπει και εκείνη η δόση rock’n’roll με την οποία ιδρύθηκε η Tech3. Η ομάδα βρίσκεται σε καλά χέρια για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο».