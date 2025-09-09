O Μονεγάσκος έπειτα από έναν απογοητευτικό αγώνα στη Μόντσα, όπου απέτυχε να ανέβει στο βάθρο, αναγνώρισε ορισμένες πίστες στις οποίες μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσε το Grand Prix Ιταλίας στην 4η θέση, μπροστά στους τιφόζι στη θρυλική Μόντσα. Παρά την έντονη μονομαχία που είχε με τον Όσκαρ Πιάστρι στην εκκίνηση, τερμάτισε τελικά εκεί όπου ξεκίνησε.

Ο Λιούις Χάμιλτον, που ξεκίνησε 10ος λόγω ποινής πέντε θέσεων από το Ζάντβορτ, ανέβηκε μέχρι την 6η θέση, με την κακή στρατηγική της Ferrari να τον περιορίζει.

We see red ❤️ pic.twitter.com/IA5mhirFVr — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 7, 2025

Οι τελευταίες ευκαιρίες της Ferrari

Μετά τον αγώνα στη Μόντσα o Λεκλέρ παραδέχθηκε πως η Ferrari είναι στην καλύτερη η 3η δύναμη του grid πίσω από τις McLaren Racing και Red Bull Racing. Μιλώντας στο Sky Sports, o οδηγός της Ferrari είπε:

«Το Μπακού είναι μια πίστα που αγαπώ και όπου έχω δείξει δύναμη στο παρελθόν. Όμως εκεί είναι πολύ εύκολο να σε προσπεράσουν, οπότε αν δεν έχεις καλό ρυθμό στον αγώνα, το πληρώνεις. Η Σιγκαπούρη είναι το αντίθετο: οι κατατακτήριες έχουν τεράστια σημασία και μετά είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις. Και αγαπώ αυτή την πίστα. Οπότε νομίζω ότι Μπακού, Σιγκαπούρη και Λας Βέγκας είναι τα τρία Grand Prix όπου ίσως είμαστε πιο κοντά στη νίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε εκεί ως φαβορί. Πιστεύω πως θα πάμε ως τρίτη δύναμη. Αν για κάποιο λόγο η Red Bull έχει πρόβλημα, ίσως γίνουμε η δεύτερη, αλλά ποτέ η πρώτη. Οπότε πάντα θα είναι μια ανηφόρα και κάτι δύσκολο».

H σκληρή μάχη με τον Πιάστρι

Σχολιάζοντας τη μονομαχία με τον Πιάστρι, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι η McLaren υπερείχε σε ταχύτητα:

«Ήταν μια ωραία μάχη. Τον περνούσα όταν έκανε λάθος και με ξαναπερνούσε όταν έκανα εγώ λάθος. Αλλά συνολικά είχαν περισσότερη ταχύτητα. Δοκίμασα πράγματα που το μονοθέσιο δεν μπορούσε να υποστηρίξει και αρκετές φορές έχασα το πίσω μέρος. Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσα να ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Δεν έχω τύψεις, έδωσα τα πάντα. Απλά σήμερα ο ρυθμός μας ήταν χειρότερος από αυτόν που περιμέναμε».