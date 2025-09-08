Έχοντας πλήρη γνώση του πώς είναι οι οδηγοί της ομάδας του να παλεύουν για τίτλο, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG σχολίασε τις εντολές της McLaren στους οδηγούς της.

Η απόφαση της McLaren Racing να ζητήσει από τον Όσκαρ Πιάστρι να αφήσει τον Λάντο Νόρις να περάσει στο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα προκάλεσε συζητήσεις στο paddock της Formula 1. Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, θεωρεί ότι η κίνηση αυτή δημιούργησε «ένα πολύ δύσκολο προηγούμενο για να ανατραπεί».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η McLaren βρισκόταν σε τροχιά για ένα ακόμη διπλό βάθρο, με τον Νόρις και τον Πιάστρι στη 2η και 3η θέση πίσω από τον κυρίαρχο Μαξ Φερστάπεν. Στη μοναδική τους αλλαγή ελαστικών, η βρετανική ομάδα επέλεξε να βάλει πρώτο τον Πιάστρι ώστε να καλύψει την πίεση του Σαρλ Λεκλέρκ.

Ωστόσο, ένα αργό πιτ στοπ για τον Νόρις τον έριξε πίσω από τον Αυστραλό και –σε μια ανατροπή που ξάφνιασε πολλούς– η McLaren διέταξε τον Πιάστρι να δώσει πίσω τη θέση.

Η λογική της ομάδας βασίστηκε σε ένα περιστατικό του 2024 στην Ουγγαρία, όταν ο Πιάστρι είχε χάσει θέση από τον Νόρις εξαιτίας undercut και η McLaren είχε αφήσει το αποτέλεσμα ως είχε. Αυτή τη φορά όμως, το σκεπτικό ήταν διαφορετικό.

Η προειδοποίηση του Βολφ

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι μια διαμάχη οδηγών της ομάδας του για τον τίτλο, σχολίασε τη διαχείριση της McLaren. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Αυστριακός είπε:

«Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όταν δημιουργείς ένα προηγούμενο, είναι πολύ δύσκολο να το αναιρέσεις. Τι θα συμβεί αν η ομάδα κάνει άλλο λάθος στο μέλλον και δεν αφορά τα pit stop; Θα αλλάζουν και πάλι τις θέσεις; Από την άλλη, αν λόγω λάθους της ομάδας χάσει βαθμούς ένας οδηγός που κυνηγάει το πρωτάθλημα, ούτε αυτό είναι δίκαιο. Πιστεύω ότι η απάντηση για το αν έπραξαν σωστά θα τη δούμε στο τέλος της σεζόν, όταν το πρωτάθλημα θα κριθεί».

Ουίτλι: «Η McLaren έμαθε από πέρυσι»

Ο επικεφαλής της Sauber, Τζόναθαν Ουίτλι, πρόσθεσε ότι η McLaren φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει εξαρχής τους κανόνες συνεργασίας ανάμεσα στους δύο οδηγούς της.

«Προφανώς είχαν μιλήσει εκ των προτέρων για το πώς θα διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Υποθέτω ότι συμφώνησαν πως, αν προκύψει λάθος από την ομάδα, τότε θα ανταλλάσσουν θέσεις. Έχουν μάθει σκληρά μαθήματα από πέρυσι και με εντυπωσίασε το πώς διαχειρίζονται φέτος δύο οδηγούς που μάχονται για το πρωτάθλημα. Δεν υπήρξε καν συζήτηση μέσα στον αγώνα, κάτι που δείχνει ότι είχαν συζητήσει το θέμα από πριν», είπε.

