Ο Βρετανός οδηγός της McLaren παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Φερστάπεν και της Red Bull.

Η προσπέραση του Μαξ Φερστάπεν επί του Λάντο Νόρις στον 4ο γύρο ήταν αυτή που έκρινε την τελική έκβαση του Grand Prix Ιταλίας, καθώς οι δύο McLaren δεν είχαν στην Μόντσα αρκετή ταχύτητα για να αμφισβητήσουν τον Ολλανδό.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren μίλησε για το συμβάν με τον Μαξ στην εκκίνηση του αγώνα, αλλά και τη συνολική εμφάνιση της ομάδας του. «Για λίγο άφησα το γκάζι όταν πάτησα το γρασίδι στην εκκίνηση. Έπρεπε να το κάνω. Προσπάθησα όμως να παραμείνω μπροστά στη στροφή 1. Γνωρίζω πάντα ότι θα είναι μία καλή μονομαχία με τον Μαξ και ήταν. Απολαυστική η σημερινή, όμως δεν είχα την ταχύτητα και τον ρυθμό που είχαν ο Φερστάπεν και η Red Bull. Ήταν ένα από τα λίγα αγωνιστικά τριήμερα που ήμασταν λίγο πιο αργοί».

Ο Νόρις ρωτήθηκε για το αργό pit stop που έκανε και όσα ακολούθησαν. «Ένιωσα ότι έμεινα στο pit stop για αρκετά δευτερόλεπτα. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε λάθη ως ομάδα και σήμερα ήταν μία τέτοια».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος - όπου βρίσκεται αρκετούς βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, ο 25χρονος Βρετανός είπε: «Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω σήμερα. Σίγουρα γενικά μπορώ και περισσότερα. Προσπάθησα να παλέψω με τον Μαξ αλλά δίκαια κέρδισε. Θα συνεχίσω ό,τι κάνω μέχρι τώρα».