«Τι κάνει ο ηλίθιος;» - Το σχόλιο του Νόρις για τον Φερστάπεν στην εκκίνηση του GP Ιταλίας (vid)
H κίνηση του Μαξ Φερστάπεν στην εκκίνηση του αγώνα στην Μόντσα, που εξόργισε τον Λάντο Νόρις.
Επεισοδιακή η εκκίνηση στο Grand Prix Ιταλίας, με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις να δίνουν μάχη για την πρωτοπορία. Ο Ολλανδός κρατήθηκε μπροστά, όμως το έκανε περνώντας ευθείας το σικέιν, μετά την ευθεία εκκίνησης - τερματισμού.
«Μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν», ήταν το σχόλιο του Βρετανού οδηγού της McLaren στον ασύρματο.
September 7, 2025
Η Red Bull Racing κάλεσε τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Νόρις, κάτι που έκανε ο Ολλανδός. Όμως ο Μαξ κατάφερε να περάσει τον Βρετανό στην αρχή του 4ου γύρου και να τεθεί και πάλι επικεφαλής του αγώνα.
@Photo credits: F1/X