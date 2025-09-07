F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας
Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται, με τον Λάντο Νόρις να μειώνει λίγο τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος εξακολουθεί να έχει σημαντικό προβάδισμα.
Το Grand Prix Ιταλίας ήταν ένας αγώνας με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό αμφισβητήθηκε η κυριαρχία των McLaren και διακόπηκε το σερί νικών της. Ωστόσο, η μάχη για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Formula 1 συνεχίζεται. Η 2η θέση του Λάντο Νόρις, σε συνδυασμό με την 3η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, μείωσε τη διαφορά τους μόνο κατά 3 βαθμούς, και πλέον ο Αυστραλός προηγείται με 31 βαθμούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|324
|2
|Lando Norris
|McLaren
|293
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|230
|4
|George Russell
|Mercedes
|194
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|163
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|117
|7
|Alexander Albon
|Williams
|70
|8
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|66
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|38
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|30
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|20
|16
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|18
|17
|Oliver Bearman
|Haas
|16
|18
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|19
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|12
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογια Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|617
|2
|Ferrari
|280
|3
|Mercedes
|260
|4
|Red Bull Racing
|239
|5
|Williams
|86
|6
|Aston Martin
|62
|7
|Racing Bulls
|61
|8
|Kick Sauber
|55
|9
|Haas
|44
|10
|Alpine
|20