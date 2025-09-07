F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας

Κώστας Παστρίμας
Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται, με τον Λάντο Νόρις να μειώνει λίγο τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος εξακολουθεί να έχει σημαντικό προβάδισμα.

Το Grand Prix Ιταλίας ήταν ένας αγώνας με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό αμφισβητήθηκε η κυριαρχία των McLaren και διακόπηκε το σερί νικών της. Ωστόσο, η μάχη για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Formula 1 συνεχίζεται. Η 2η θέση του Λάντο Νόρις, σε συνδυασμό με την 3η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, μείωσε τη διαφορά τους μόνο κατά 3 βαθμούς, και πλέον ο Αυστραλός προηγείται με 31 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren324
2Lando NorrisMcLaren293
3Max VerstappenRed Bull Racing230
4George RussellMercedes194
5Charles LeclercFerrari163
6Lewis HamiltonFerrari117
7Alexander AlbonWilliams70
8Kimi AntonelliMercedes66
9Isack HadjarRacing Bulls38
10Nico HulkenbergKick Sauber37
11Lance StrollAston Martin32
12Fernando AlonsoAston Martin30
13Esteban OconHaas28
14Pierre GaslyAlpine20
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Gabriel BortoletoKick Sauber18
17Oliver BearmanHaas16
18Carlos SainzWilliams16
19Yuki TsunodaRed Bull Racing12
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογια Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren617
2Ferrari280
3Mercedes260
4Red Bull Racing239
5Williams86
6Aston Martin62
7Racing Bulls61
8Kick Sauber55
9Haas44
10Alpine20

