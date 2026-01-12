Σε λίγες ημέρες οι κατασκευαστές της Formula 1 και η τεχνική επιτροπή της FIA θ συζητήσουν σχετικά με τις «γκρίζες» ζώνες στους νέους τεχνικούς κανονισμούς.

Οι κατασκευαστές της Formula 1 θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τη FIA στις 22 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τεστ προετοιμασίας στη Βαρκελώνη. Κύριο θέμα της συνάντησης είναι η έντονη διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από τους τεχνικούς κανονισμούς και τη συμπίεση των κινητήρων του 2026.

Η υπόθεση αφορά την ερμηνεία του ανώτατου ορίου συμπίεσης 16:1 και το κατά πόσο αυτό ισχύει αποκλειστικά σε συνθήκες περιβάλλοντος ή και κατά τη λειτουργία του κινητήρα στην πίστα.

Η διαμάχη που άναψε φωτιές στο τέλος του 2025

Η ένταση μεταξύ των κατασκευαστών ξέσπασε στο φινάλε της περσινής χρονιάς, όταν αποκαλύφθηκε ότι Mercedes και Red Bull φέρονται να έχουν εκμεταλλευτεί ένα «παραθυράκι» στη διατύπωση των κανονισμών του 2026, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των νέων υβριδικών μονάδων ισχύος.

Ορισμένοι κατασκευαστές θεώρησαν ότι το όριο συμπίεσης 16:1 αποτελεί το απόλυτο μέγιστο σε κάθε συνθήκη λειτουργίας. Άλλοι όμως, μεταξύ των οποίων η Mercedes και σε μικρότερο βαθμό η Red Bull, φαίνεται πως ανέπτυξαν κινητήρες που συμμορφώνονται με το όριο μόνο όταν μετρώνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Πώς λειτουργεί το τεχνικό «παραθυράκι»

Σύμφωνα με το The Race, οι συγκεκριμένοι κινητήρες φέρονται να ξεπερνούν το όριο συμπίεσης όταν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στην πίστα, εκμεταλλευόμενοι φαινόμενα θερμικής διαστολής και προηγμένες μηχανολογικές λύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη απόδοση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση, με θεωρητικό όφελος που – σύμφωνα με υψηλόβαθμες τεχνικές πηγές – μπορεί να φτάσει έως και τα 10 kW, δηλαδή περίπου 15 ίππους. Σε επίπεδο γύρου, αυτό μεταφράζεται σε πλεονέκτημα 0,3 έως 0,4 δεκάτων του δευτερολέπτου, ανάλογα με τη χάραξη της πίστας.

Η κοινή επιστολή Ferrari, Audi και Honda στη FIA

Το θέμα έφτασε επίσημα στα γραφεία της FIA λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν Ferrari, Audi και Honda απέστειλαν κοινή επιστολή ζητώντας διευκρινίσεις.

Οι τρεις κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι οποιοσδήποτε κινητήρας λειτουργεί με λόγο συμπίεσης άνω του 16:1 ενδέχεται να παραβιάζει το Άρθρο C1.5 των τεχνικών κανονισμών, το οποίο ορίζει ότι τα μονοθέσια πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς «ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης».

Ωστόσο, η FIA φαίνεται να έχει αποδεχθεί την ερμηνεία της Mercedes, διευκρινίζοντας στους αναθεωρημένους κανονισμούς ότι η μέτρηση του 16:1 πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Explaining what's changed with the front and rear wings! 🤓👀



There are plenty of aerodynamic talking points within our 2026 technical regulation changes, none more so than the wings... 🪽#F1 pic.twitter.com/1tkzPr1Zpu — Formula 1 (@F1) January 9, 2026

Η κοινή συνάντηση και τα επόμενα βήματα

Με φόντο τον κίνδυνο ενστάσεων ακόμη και στο Grand Prix της Αυστραλίας, η FIA κάλεσε όλους τους κατασκευαστές σε τεχνική σύσκεψη στις 22 Ιανουαρίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των πρώτων χειμερινών δοκιμών στη Βαρκελώνη.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη και τεχνικοί διευθυντές των ομάδων, με στόχο την αποσαφήνιση της ερμηνείας των κανονισμών.

Εκπρόσωπος της FIA δήλωσε: «Όπως συμβαίνει πάντα με την εισαγωγή νέων κανονισμών, οι συζητήσεις για τις μονάδες ισχύος και τα σασί του 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι όλοι οι συμμετέχοντες να εφαρμόζουν τους κανονισμούς με τον ίδιο τρόπο».

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα αναφέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην ερμηνεία θεωρείται απίθανη πριν από την έναρξη της σεζόν, ωστόσο αρκετοί κατασκευαστές πιέζουν για παρεμβάσεις από το 2027.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για τροποποίηση της διαδικασίας μέτρησης ή ακόμη και για πλήρη κατάργηση του ορίου συμπίεσης. Ωστόσο, με βάση τους κανονισμούς ομολογκασιόν της Formula 1, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής διάταξης κινητήρα μέσα στη σεζόν, εκτός αν η απόδοση θεωρηθεί τόσο χαμηλή που να ενεργοποιεί ειδικές ρήτρες εξέλιξης.

