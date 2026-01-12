Σαν Σήμερα: Η μάχη δύο θρύλων της F1 που έμεινε στην ιστορία (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πριν από δεκαετίες οι ομάδες της Formula 1 δεν εξέλισσαν τα μονοθέσιά τους τον μήνα Ιανουάριο, αλλά τα είχαν στις πίστες για πρεμιέρες σεζόν. Το 1975 η νίκη στον πρώτο αγώνα εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στη McLaren και τη Hesketh. Επιπλέον στο σημερινό μας ταξίδι θα μάθουμε για θρύλους των αγώνων ταχύτητας, οδηγούς ράλλυ και επιτυχημένους διευθυντές ομάδων.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1879, γεννήθηκε ο πρώτος νικητής στην ιστορία των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, Ρέι Χάρουν. Ο Αμερικανός, ο οποίος είχε επιστρέψει από την απόσυρσή του ώστε να συμμετάσχει στον αγώνα του 1911, άφησε επίσης μια σημαντική παρακαταθήκη. Αντί να οδηγήσει με έναν μηχανικό δίπλα του όπως συνηθιζόταν τότε, εφάρμοσε για πρώτη φορά στην ιστορία τη χρήση ενός καθρέπτη για το οπτικό πεδίο προς τα πίσω. Η νίκη του στο πρώτο «Indy 500» τον καθιστά ένα από τα πιο ιστορικά πρόσωπα του event και του motorsport.

Σαν σήμερα το 1924, γεννήθηκε ο Ολιβιέ Γκενμπεντιέν, άλλος ένας εκ των πιο θρυλικών οδηγών του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Βέλγος συμμετείχε σε σποραδικούς αγώνες της Formula 1 από το 1956 έως το 1961, οδηγώντας κυρίως για τη Scuderia Ferrari. Τα αποτελέσματά του δεν ήταν πολύ εντυπωσιακά, αλλά οι αγώνες αντοχής του έδωσαν την ευκαιρία να διαπρέψει. Ο Γκενμπεντιέν διατήρησε τις καλές του σχέσεις με τη Scuderia και έγραψε μια τεράστια καριέρα στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων, κατακτώντας νίκες σε περιβόητα events. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τέσσερις νίκες του στο Λε Μαν, τρεις νίκες στο Σίμπρινγκ και άλλες τρεις στο Τάργκα Φλόριο.

Σαν σήμερα το 1962, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων αντοχής και αυτοκινήτων τουρισμού, Εμανουέλε Πίρο. Ο Ιταλός εισήλθε στην F1 στα μέσα του 1989, ως αντικαταστάτης του τραυματία Τζόνι Χέρμπερτ στη Benetton. Μετά την 5η του θέση στο φινάλε της σεζόν στην Αυστραλία, πήγε στην υποδεέστερη Scuderia Italia για δύο υποτονικές χρονιές. Μετά το πέρασμά του στην F1 άλλαξε στους αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού της Ιταλίας και της Γερμανίας, κατακτώντας τίτλους με την Audi. Η γερμανική φίρμα τον προβίβασε στο εργοστασιακό της τμήμα στα τέλη των ‘90s, ώστε να λάβει μέρος σε αγώνες αντοχής ανά την υφήλιο με το επαναστατικό R8 LMP1. Στις αρχές της χιλιετίας, ο Πίρο να έγραψε ιστορία στην Audi, με πάρα πολλές διακρίσεις στο Λε Μαν και το ALMS.

Σαν σήμερα το 1972, γεννήθηκε στην Βιέννη της Αυστρίας ο Τόργκερ Κρίστιαν Βολφ, ή απλούστερα Τότο Βολφ. Πριν διαπρέψει στον τομέα της διεύθυνσης επιχειρήσεων και εξελίξει την Mercedes-AMG σε μια αυτοκρατορία της Formula 1, ο Βολφ υπήρξε στα νεανικά του χρόνια ένας αξιοπρεπής οδηγός αγώνων, με περάσματα από μικρές διοργανώσεις Formula Ford και αυτοκινήτων τουρισμού. Το 1994 στέφθηκε νικητής της κατηγορίας του στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ και αργότερα συνέχισε στα αυτοκίνητα ράλλυ και GT. Διακρίθηκε και εκεί το 2006, κατακτώντας το αντίστοιχο Αυστριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ όπως και την συνολική νίκη στις 24 Ώρες του Ντουμπάι. Η πορεία του στη Formula 1 ξεκίνησε το 2009 μέσω αγοράς ενός μεριδίου στην ομάδα της Williams, οδηγώντας τον σταδιακά στο πόστο Αγωνιστικού Διευθυντή και κατόχου του 33,3% των «Ασημένιων Βελών» και σε μια σειρά επιτυχιών που έχει αφήσει εποχή. Μέχρι σήμερα μετρά 7 πρωταθλήματα οδηγών και 8 κατασκευαστών.

Σαν σήμερα το 1975, έλαβε χώρα το Grand Prix Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες, στο ξεκίνημα της νέας τότε σεζόν στην F1. Ο Ζαν-Πιέρ Ζαριέ έκανε την έκπληξη και πήρε την pole position με τη Shadow, αλλά δεν εκκίνησε τον αγώνα λόγω αστοχίας στο κιβώτιο ταχυτήτων στον γύρο σχηματισμού. Ο ίδιος ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από ανακατατάξεις, με τον Τζέιμς Χαντ της Hesketh να σπαταλά μια χρυσή ευκαιρία για την παρθενική του νίκη στην F1. Νικητής ήταν ο Έμερσον Φιτιπάλντι της McLaren, με τον Χαντ δεύτερο και τρίτο τον Κάρλος Πάτσε.

Σαν σήμερα το 1988, έφυγε από τη ζωή ο Πιέρο Ταρούφι, σε ηλικία 81 χρονών. Ο Ιταλός ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 οδηγώντας μοτοσικλέτες. Το 1932 αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των 500cc, ενώ το 1937 έθεσε ρεκόρ επίγειας ταχύτητας με μια υπερτροφοδοτούμενη Gilera. Έτρεξε σε 18 Grand Prix της F1 κερδίζοντας μόλις μία φορά, στο Ελβετικό Grand Prix του 1952. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1957, με μια νίκη στον ιστορικό αγώνα αντοχής του Mille Miglia, πίσω από το τιμόνι μιας Ferrari 315S.

Σαν σήμερα το 1998, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 χρονών ο Ρότζερ Κλαρκ, ο πρώτος Βρετανός νικητής ράλλυ στο WRC. Ο Κλαρκ, ο οποίος είχε κερδίσει στην πατρίδα του το 1972 πριν καθιερωθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έλαβε μέρος συνολικά σε 21 events. Η μοναδική του νίκη στο WRC ήρθε το 1976 πάλι στη Μεγάλη Βρετανία, πίσω από το τιμόνι του εμβληματικού Ford Escort δεύτερης γενιάς.

Φωτογραφίες: F1/X