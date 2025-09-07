Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Μόντσα για το 16ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας. Ο 16ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στη Μόντσα, μία πίστα που έχει τράστια ιστορία στο motorsport, θα έχει διάρκεια 53 γύρους.

Η μάχη για τη νίκη είναι ανοικτή

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την πέμπτη του φετινή pole. Μάλιστα, ο γύρος του ήταν ο ταχύτερος στην ιστορία της Formula 1.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική, ειδικά στην πρώτη στροφή της εκκίνησης. Πίσω τους θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θέλει όσο τίποτα να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία από τον teammate του. Ο Σαρλ Λεκλέρ θέλει να σηκώσει ψηλά τη σημαία της Ferrari και εκκινεί 4ος, από τη θέση που κέρδισε και το 2024.

Η Mercedes, το midfield και ο Χάμιλτον

Οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG ακολουθούν, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι μπροστά από τον Κίμι Αντονέλι και αμφότεροι ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα. Στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber και δίπλα του θα έχει τον μάνατζέρ του, Φερνάντο Αλόνσο.

Από την 9η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Γιούκι Τσουνόντα που θέλει βαθμούς, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνει ο Λιούις Χάμιλτον που είχε ποινή 5 θέσεων από την Ολλανδία.

Από το pit-lane θα ξεκινήσουν οι Πιέρ Γκασλί με Alpine και Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls, λόγω αλλαγής εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος.

Όλη η δράση του GP Ιταλίας στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Ιταλίας είναι στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 ώρα Ελλάδος στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.