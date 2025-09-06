Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας.

Την πέμπτη φετινή και 45η pole position της καριέρας του πανηγύρισε στην Μόντσα ο Μαξ Φερστάπεν, καταρρίπτοντας μάλιστα το ρεκόρ πίστας. Από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε καθόλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας, βγήκε στο τέλος έναν γρήγορο γύρο.

Στη δεύτερη θέση του grid θα βρεθούν οι Όσκαρ Πιάστρι και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ η ποινή 5 θέσεων που «κουβαλά» από την Ολλανδία ο Λούις Χάμιλτον, θα τον υποβιβάσει στη 10η θέση του grid.

Με τις διαφορές να είναι μικρές στην μάχη με την pole, o Φερστάπεν απέδωσε σε ορισμένες ρυθμίσεις στο μονοθέσιό του την εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες. Πλέον ο Μαξ ξεπέρασε τον Φέτελ στην λίστα με τις περισσότερες pole με τη Red Bull Racing (45 έναντι 44 του Γερμανού).

Q1

H Mercedes βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων, με τον Ράσελ να σημειώνει 1:19.414 και μάλιστα με την μέση γόμα, η οποία έδειξε από την Παρασκευή ότι είναι αποτελεσματική στη Μόντσα. Ακολούθησαν ο Φερστάπεν (+0.041) και o Νόρις (+0.103), ενώ αν και κινδύνευσαν να μείνουν εκτός συνέχειας οι Χάμιλτον, Αντονέλι πέρασαν στο Q2, έστω 12ος και 11ος αντίστοιχα.

Eκτός του Q2 έμειναν ο Χατζάρ που ανέβηκε στο βάθρο του GP Ολλανδίας, ο Γκασλί που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Alpine έως το 2028 και οι Στρολ, Κολαπίντο, Λόσον.

Q2

Ο Φερστάπεν βγήκε νωρίς στο Q2, τοποθετώντας το όνομά του στην κορυφή της κατάταξης, με 1:19.140. Στην πρώτη του προσπάθεια ο Νόρις δεν σημείωσε χρόνο, καθώς έχασε ένα σημείο φρεναρίσματος και οι μηχανικοί της McLaren τον κάλεσαν στα pits.

Norris hasn't set a Q2 time yet because of this 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/sZ7K6T5BMm — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Η δεύτερη προσπάθεια του Βρετανού της McLaren δεν ήταν πολύ καλή, καθώς τον έφερε προσωρινά στην 7η θέση. Τελικά χρειάστηκε το tow από τον Πιάστρι για να γλυτώσει τον αποκλεισμό και να βρεθεί στο Q3.

Οι πέντε οδηγοί που δεν πέρασαν στο Q3 ήταν οι Μπέρμαν, Χούλκενμπεργκ, Σάινθ, Άλμπον και Οκόν.

Q3

O Φερστάπεν μπήκε δυνατά και στο Q3, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο (1:18.923) στην πρώτη προσπάθεια των οδηγών. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Πιάστρι και Χάμιλτον, με τον Νόρις στην 7η θέση.

O Νόρις πέρασε προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Φερστάπεν απάντησε άμεσα και με χρόνο 1:18.792 πήρε την πρώτη του pole στην Μόντσα από το 2021. Δίπλα του στον αγώνα της Κυριακής (4 μμ, ώρα Ελλάδας) θα είναι ο Νόρις και πίσω τους οι Πιάστρι - Λεκλέρ.

O Χάμιλτον ήταν 5ος, όμως η ποινή 5 θέσεων που έχει από τον προηγούμενο αγώνα σημαίνει ότι θα εκκινήσει από τη 10η θέση του grid.