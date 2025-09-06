Ο Ολλανδός δεν πέτυχε μόνο μία εξαιρετική pole position αλλά και ένα ρεκόρ που ενδεχομένως δεν θα σπάσει σύντομα.

Η Red Bull Racing έχει αποδείξει φέτος πως όταν το μονοθέσιό της λειτουργεί καλά σε μία πίστα «πετάει» κυριολεκτικά. Στη Μόντσα είδαμε τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την pole position, η οποία είναι η 5η στη σεζόν για τον Ολλανδό, όσες και ο Όσκαρ Πιάστρι.

Στο Q3 του Grand Prix Ιταλίας ο Ολλανδός σημείωσε το 1:18,792, χρόνος ο οποίος είναι νέο ρεκόρ πίστας στη Μόντσα. Πλέον αυτός ο γύρος είναι ο ταχύτερος στην ιστορία της Formula 1, με τον Φερστάπεν να σπάει το ρεκόρ που κρατούσε ο Λιούις Χάμιλτον από το 2020.

Η μέση ωριαία ταχύτητα του Φερστάπεν ήταν στα 264,362 χλμ/ώρα, με τη διαφορά από το γύρο του Χάμιλτον να είναι στα 0,320 χλμ/ώρα. Παρά το ότι η άσφαλτος έχει στρωθεί το 2020 στη Μόντσα, τα μονοθέσια της τωρινής γενιάς στη Formula 1 μπορούν να κινηθούν ταχύτερα από αυτά της προηγούμενης γενιάς.

Δείτε το γύρο της pole position του Φερστάπεν στο παρακάτω βίντεο