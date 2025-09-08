LIVE TV: Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Renault Clio

H έκτη γενιά του γαλλικού σουπερμίνι παρουσιάζεται στην έκθεση ΙΑΑ Mobility - Αποστολή στο Μόναχο: Κώστας Μπιτσικώκος

H στιγμή της αποκάλυψης για το νέο Renault Clio έφθασε. Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 (ανεξαρτήτως κατηγορίας) περνά στην 6η γενιά του.

Η παγκόσμια πρεμιέρα γίνεται στην έκθεση του Μονάχου, στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου και το gMotion by gazzetta βρίσκεται στη γερμανική πόλη για να την παρακολουθήσει από κοντά και να συνομιλήσει με τα στελέχη της Renault.

Πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο για να παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση με το Μόναχο τα αποκαλυπτήρια του νέου Clio.

Το νέο Clio βασίζεται σε εξέλιξη της πλατφόρμας CMF-B και θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις με σύστημα mild hybrid αλλά και διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο), αλλά και στην full hybrid με 160 ίππους. Δεν θα υπάρχει πλέον έκδοση με κινητήρα diesel.

Η έκθεση του Μονάχου θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Δίπλα στο νέο Clio, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και τα νέα Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric.

Τα τρία αυτά νέα μοντέλα θα πλαισιώνονται από δύο ακόμη σημαντικές παρουσίες που προϊδεάζουν για το μέλλον της Renault: