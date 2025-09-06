Ο Γάλλος οδηγός χαρακτήρισε «φυσική επιλογή» τη συνέχιση της συνεργασίας του με την ομάδα στην οποία είναι βασικό μέλος τα τελευταία χρόνια.

Η Alpine F1 Team ανακοίνωσε ότι ο Πιερ Γκασλί θα παραμείνει στο δυναμικό της τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν 2028, επεκτείνοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2023. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του GP Ιταλίας στη Μόντσα.

Ο Γκασλί, που προέρχεται από την AlphaTauri, έχει ήδη πανηγυρίσει δύο βάθρα με την Alpine: στο Grand Prix Ολλανδίας το 2023 και στο Σάο Πάολο το 2024. Όπως δήλωσε: «Είμαι περήφανος που συνεχίζω με μια γαλλική ομάδα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό είναι το σωστό μέρος για το μέλλον μου. Θέλουμε μαζί να κατακτήσουμε νίκες και πρωταθλήματα και δουλεύουμε με κοινό όραμα».

Ο ρόλος του Μπριατόρε

Η ανανέωση του συμβολαίου έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς η Alpine βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας των Κατασκευαστών. Ωστόσο, ο ρόλος του Φλάβιο Μπριατόρε, που επέστρεψε φέτος ως σύμβουλος της ομάδας, φαίνεται καθοριστικός. «Από την αρχή είπα ότι πρέπει να χτίσουμε ξανά την ανταγωνιστικότητα της Alpine. Ο Πιερ είναι πολύτιμο κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια και η στάση και το ταλέντο του μας κάνουν αισιόδοξους για το μέλλον», σημείωσε ο Ιταλός.

Η Alpine ετοιμάζεται για τη νέα εποχή της Formula 1 από το 2026, με τον Γκασλί πλέον να αποτελεί τον «αρχηγό» της προσπάθειας. Παρά τις δυσκολίες, η γαλλική ομάδα δείχνει να ποντάρει στην εμπειρία και τη σταθερότητα, βλέποντας τον 29χρονο οδηγό ως το κεντρικό πρόσωπο γύρω από το οποίο θα χτίσει το μέλλον της.