Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati συνέχισε το νικηφόρο σερί του, σε έναν αγώνα που ο Άλεξ Μάρκεθ έπεσε ενώ βρισκόταν με διαφορά πρώτος.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP στην πίστα της Βαρκελώνης επιβεβαιωσε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό: «Για να τερματίσεις πρώτος, πρώτα πρέπει να τερματίσεις». Ο κανόνας αυτός βρήκε την εφαρμογή του στην περίπτωση του Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, ο οποίος ξεκινώντας από την pole position είχε την πρωτοπορία και τον έλεγχο του αγώνα, μέχρι τρεις γύρους πριν από το τέλος. Σε μια ανύποπτη στιγμή όμως έπεσε, σε μια πίστα που γνωρίζει όσο την παλάμη του, και έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη.

Έτσι, η πρώτη θέση πέρασε στα χέρια του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος στη σέλα της εργοστιασιακής Ducati Lenovo δεν έδειχνε ικανός να απειλήσει τον αδελφό του και έμοιαζε συμβινασμένος με τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, πήρε μια νίκη που τον έφερε ακόμα πιο κοντά στην -αναπ[όφευκτη- στέψη του ως φετινού πρωταθλητή.

Ο «μονομάχος» Κουαρταραρό

Αλλά και για τον Μαρκ Μάρκεθ η ζωή δεν ήταν εύκολη, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ένας απίστευτα μαχητικός Φάμπιο Κουαραραρό αποδείχτηκε πολύ δύσκολος αντίπαλος στους πρρώτους γύρους του αγώνα. Ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha είχε στη Βαρκελώνη και την ταχύτητα και κυρίως τη διάθεση να τα βάλει με τον φετινό κυρίαρχο και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις απάντησε με άμεση προσπέραση την επίθεση του Ισπανού. Ο Κοαυαρταραρό επιβραβεύτηκε με τη 2η θέση σε αυτόν τον αγώνα και έφερε πίσω το χαμόγελο στο «στρατόπεδο» της Yamaha.

Ένας άλλος Φάμπιο, ο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, ήταν εκείνος που πήρε την 3η θέση. Ο Ιταλός έκανε σχετικά ήσυχο αγώνα, καθώς δεν μπλέχτηκε σε πολλές μάχες, αλλά είχε την ταχύτητα και τη συνέπεια για να τερματίσει 3ος. Ο Πέδρο Ακόατα στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν πολύ ανταγωνιστικός αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρώτων. παίρνοντας τελικά την 4η θέση. Ο νεαρός Ισπανός ηγήθηκε μιας «αρμάδας» από μοτοσικλέτες της ΚΤΜ, με τους Ενέα Μπαστιανίνι και Μπραντ Μπίντερ να ακολουθούν. Οι Ζαρκό, Μαρίνι και Ογούρα έκλεισαν τη βαθμολογούμενη 9άδα.

Καταστροφικό ήταν το Σπριντ για την Aprilia, καθώς τόσο ο Χόρχε Μαρτίν όσο και ο Μάρκο Μπετζέκι είχαν συγκρούσεις με άλλους αναβάτες, χωρίς δική τους ευθύνη, και βρέθηκαν εκτός πίστας και εκτός αγώνα. Στο «πουθενά» ήταν για άλλη μία φορά ο Πέκο Μπανάια, που χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο μηχανικό πρόβλημα τερμάτισε μόλις στη 14η θέση.

Το αποτέλεσμα του Σαββάτου στη Βαρκελώνη σημαίνει ότι η Ducati εξασφάλισε και μαθηματικά τον τιτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για 7η φορά στην ιστορία της, ενώ απομένουν επτά αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής στη Βαρκελώνη θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

