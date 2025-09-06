Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στη Βαρκελώνη με μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

H μάχη της pole position στο Grand Prix Καταλονίας, το 15ο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, εξελίχθηκε με εντυπωσιακό και αναπάντεχο τρόπο. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini έκανε έναν «μαγικό» γύρο με το 1:37,536, έσπασε το ρεκόρ πίστας και πήρε την πρώτη του φετινή pole position.

Δεύτερος θα εκκινήσει τους αγώνες που ακολουθούν οι Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος δοκιμάστηκε από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές. Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, o οποίος δεν είχε το ρυθμό για την pole position.

Q1

Η πολυαναμενόμενη διαδικασία των 15 λεπτών ξεκίνησε και όλα ήταν ανοικτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως 4 παγκόσμιοι πρωταθλητές, Μιρ, Κουαρταραρό, Μπανάια και Μαρτίν, ήταν ανάμεσα στους αναβάτες που διεκδίκησαν τα δύο εισιτήρια για το Q2.

Μετά τα πρώτα περάσματα στις δύο πρώτες θέσεις ήταν οι Ντι Τζιαναντόνιο και Μιρ. Στο τέλος όμως ο Κουαρταραρό ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Ντι Τζιαναντόνιο.

Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκε το Q1 για τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος θα ξεκινήσει τους αγώνες που απομένουν από την 21η θέση.

Q2

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Οι πρωταγωνιστές δεν ήταν οι συνηθισμένοι, με τον Άλεξ Μάρκεθ να έχει τον ταχύτερο χρόνο στο 1:37,914. Δεύτερος ήταν ο Κουαρταραρό, τρίτος ο Ακόστα, ενώ ο Μ. Μάρκεθ ήταν στην 6η θέση.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. O Άλεξ Μάρκεθ απέδειξε πως ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους και με το 1:37,536 πήρε την πρώτη του pole στο 2025 γράφοντας νέο ρεκόρ πίστας. Ο Κουαρταραρό πήρε τη 2η θέση και 3ος ήταν ο Μ. Μάρκεθ.

Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Ζαρκό, Ογκούρα, Μπαστιανίνι, Μαρίνι, Μπίντερ, Μπετζέκι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα