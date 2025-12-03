Ο νέος ντιζελ κινητήρας είναι ισχυρότερος, αποδοτικότερος και με άμεση απόκριση χάρη σε MHEV plus και ηλεκτρικό κομπρέσορα.

Η Audi παρουσιάζει μια νέα, σημαντικά αναβαθμισμένη έκδοση του κινητήρα V6 TDI 3.0 λίτρων, ο οποίος τοποθετείται ήδη στα Audi Q5 και A6. Ο νέος κινητήρας αποδίδει 299 ίππους και 580 Nm ροπής, προσφέροντας περισσότερη ισχύ, καλύτερη κατανάλωση και άμεση απόκριση σε κάθε εύρος στροφών.

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η τεχνολογία MHEV plus, η πιο εξελιγμένη μορφή ήπιας υβριδικής υποβοήθησης της Audi. Το σύστημα ενσωματώνει τρεις εξηλεκτρισμένες μονάδες: τη γεννήτρια συστήματος μετάδοσης, τον εκκινητήρα/εναλλάκτη με ιμάντα και μια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου. Η συνεργασία τους επιτρέπει μερικώς ηλεκτρική λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες και προσφέρει έως 24 ίππους και 230 Nm επιπλέον ροπής όταν απαιτείται άμεση ώθηση.

Παράλληλα, για πρώτη φορά σε TDI μοντέλο της Audi, ενσωματώνεται ηλεκτρικός κομπρέσορας σε διάταξη δύο σταδίων με το τούρμπο. Το σύστημα εξαλείφει ουσιαστικά το turbo lag, χτίζει πίεση υπερπλήρωσης γρηγορότερα και επιτρέπει υψηλή ροπή από πολύ χαμηλές στροφές. Ενδεικτικά, ο ηλεκτρικός κομπρέσορας φτάνει τις 90.000 σ.α.λ. μέσα σε μόλις 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ η απόκριση του συνόλου είναι έως και 40% ταχύτερη σε σχέση με πριν.

Ο νέος V6 TDI είναι επίσης συμβατός με καύσιμο HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil), το οποίο μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 95% σε πραγματική χρήση και δεν απαιτεί καμία τροποποίηση στον κινητήρα. Η Audi ήδη χρησιμοποιεί HVO στα εργοστάσια Ingolstadt και Neckarsulm για τα οχήματα που παραδίδονται από τη γραμμή παραγωγής.

Με τις τεχνολογικές αυτές αναβαθμίσεις, ο νέος V6 TDI ανεβάζει τον πήχη σε απόδοση, οικονομία και περιβαλλοντική συμβατότητα, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία των Audi Q5 και Audi A6 στην κατηγορία τους.