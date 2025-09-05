Σε ρόλο πλοηγού στο PEMA Historic Acropolis Rally που ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Δύο σκληροτράχηλα Ford Ranger Plug-In Hybrid με τους αριθμούς «000» και «00» στις πόρτες τους αποτεολύν τα πλοηγά αυτοκίνητα του PEMA Historic Acropolis Rally, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Ακόμα δύο Ford Ranger θα υποστηρίξουν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του φετινού αγώνα. Το πρώτο θα αναλάβει το ρόλο του αυτοκινήτου ασφαλείας (safety car) και τo δεύτερο θα παραχωρηθεί στον παρατηρητή FIA. Όλα τα αυτοκίνητα παραχωρήθηκαν στην διοργάνωση του αγώνα από την Ford Car Center.

Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση Plug-In Hybrid διαθέτει ανθεκτικό πλαίσιο και εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί με απόλυτα επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες του φετινού PEMA Historic Acropolis Rally. Οι οδηγοί των πλοηγών οχημάτων «000» και «00» θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν μέσα στις χωμάτινες ειδικές του αγώνα χάρη στα εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης Mud, Sand, Tow/Haul.

Επιπλέον των παραπάνω, ο αξιόπιστος βενζινοκινητήρας 2.3L της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα των εκδόσεων Plug-In Hybrid, αποδίδουν μέγιστη ισχύ 281 PS και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη ενός Ranger Raptor. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν την απαραίτητη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα κίνησης που επιβάλλονται σε τέτοιου είδους υποστηρικτικά οχήματα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ράλλυ. Ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα, το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να κινηθεί μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, μόνο με τον βενζινοκινητήρα, ή με συνδυασμό και των δύο.

Την ίδια στιγμή, το σκληροτράχηλο PHEV διατηρεί την οικονομία κίνησης που προσφέρουν οι υπόλοιπες πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Ranger, προσφέροντας εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση – μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP) χάρη στην ενέργεια που χρησιμοποιεί από την μπαταρία του, η οποία μπορεί να φορτιστεί οπουδήποτε και αν βρίσκεται - ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία και μηδενική κατανάλωση βενζίνης έως και 50 km με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Ένα ακόμη μοναδικό χαρακτηριστικό του Ranger Plug-In Hybrid που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια του φετινού PEMA Historic Acropolis Rally, είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α που βρίσκονται στην καρότσα του και μπορούν να προσφέρουν ισχύ 2,3 kW – αρκετή για κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία του αγώνα. Η ηλεκτρική ισχύς που διαθέτουν οι πρίζες αυτές μπορούν ακόμα και… να φορτίσουν ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid.