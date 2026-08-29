«Πόλεμος» στη Volkswagen: Ο Μπλούμε σχεδιάζει να παρακάμψει το ΔΣ

Αν το εποπτικό συμβούλιο απορρίψει ξανά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen ετοιμάζεται να προσφύγει απευθείας στους μετόχους.

Ο εσωτερικός «πόλεμος» στον Όμιλο Volkswagen για το πλάνο αναδιάρθρωσης φτάνει στο σημείο μηδέν. Ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού κολοσσού, Όλιβερ Μπλούμε, ετοιμάζεται να αναζητήσει την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα για ένα ευρύ πρόγραμμα περικοπών. Ωστόσο, αν το σχέδιο απορριφθεί, ο Μπλούμε εξετάζει ένα πρωτοφανές βήμα: να προσπεράσει πλήρως το συμβούλιο και να προσφύγει απευθείας στους μετόχους.

Το διακυβεύμα είναι τεράστια για τον όμιλο που, εκτός από τη Volkswagen, ελέγχει μάρκες όπως η Audi, η Porsche, η Skoda και η Bentley. Η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονη πίεση στην κερδοφορία της εξαιτίας των αμερικανικών δασμών, της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα, της ακριβής υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας στη Γερμανία και του οξύτατου ανταγωνισμού από τις ασιατικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας και απειλή λουκέτων

Ο Όλιβερ Μπλούμε έχει προειδοποιήσει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το μέλλον της με τα σημερινά χαμηλά περιθώρια κέρδους. Στόχος της διοίκησης είναι να διπλασιάσει τις καταργήσεις θέσεων εργασίας στις 100.000 -έναντι των 50.000 που είχαν συμφωνηθεί αρχικά- ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ακόμα και κλεισίματα εργοστασίων στη Γερμανία ή απόσχιση τομέων της εταιρείας. Εργοστάσια όπως αυτά στο Έμντεν, το Τσβικάου και το Αννόβερο, καθώς και η μονάδα της Audi στο Νέκαρσουλμ, θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα καθώς στερούνται επιχειρησιακού πλάνου πέραν του 2030.

Απέναντι σε αυτά τα μέτρα, τα συνδικάτα των εργαζομένων και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας έχουν καταθέσει δικές τους εναλλακτικές προτάσεις, αντιτιθέμενοι σθεναρά στις απολύσεις και στα λουκέτα. Το 20μελές εποπτικό συμβούλιο, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και η Κάτω Σαξονία κατέχουν τη πλειοψηφία των 12 εδρών, θα συνεδριάσει στις 4 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσει επί του σχεδίου των 40 σημείων του Μπλούμε.

Το νομικό παράθυρο για την προσφυγή στους μετόχους

Σε περίπτωση που το συμβούλιο απορρίψει εκ νέου το πλάνο -όπως είχε συμβεί και τον Ιούλιο- η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων ακόμα και εντός του Οκτωβρίου. Στη γενική συνέλευση, οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ η Κάτω Σαξονία κατέχει το 20% των δικαιωμάτων. Το υπόλοιπο 80% ανήκει στην Porsche SE των οικογενειών Πιχ και Πόρσε (53,3%), στο Κατάρ (17%) και σε άλλους επενδυτές.

Αν και ο γερμανικός νόμος (Volkswagen Law) απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία άνω του 80% για μεγάλες δομικές αλλαγές, η διοίκηση θα μπορούσε να επικαλεστεί το Άρθρο 111 του γερμανικού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. Βάσει αυτού, αν η διοίκηση συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση παρά τη θέληση του εποπτικού συμβουλίου, οι αποφάσεις απαιτούν πλειοψηφία μόλις των τριών τετάρτων (75%), γεγονός που θα μπορούσε να διασπάσει το αδιέξοδο αλλά και να πυροδοτήσει μια μακρά δικαστική διαμάχη.