«Τζόρτζιο θα μας λείψεις»: Το μήνυμα του Λεκλέρ για τον θάνατο του Αρμάνι

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari και πρεσβευτής του οίκου μόδας Αρμάνι, αποχαιρέτησε τον θρυλικό Ιταλό σχεδιαστή.

Η σχέση του Τζόρτζιο Αρμάνι με τη Scuderia Ferrari άρχισε το 2021, όταν ο διάσημος οίκος μόδας του σχεδιαστή υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την ιταλική ομάδα της Formula 1 για την παροχή επίσημων αλλά και casual ενδυμάτων για τα μέλη της διοίκησης, των οδηγών και του τεχνικού προσωπικού.

Τα νέα του θανάτου του 91 ετών Αρμάνι έφθασαν το απόγευμα της Πέμπτης στην πίστα της Μόντσα, όπου το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου διεξάγεται το Grand Prix Ιταλίας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ που είναι πρεσβευτής του οίκου Giorgio Armani, δημοσίευσε στα social media ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον αποθανόντα: «Ήταν μεγάλη τιμή που είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να συνεργαστώ με έναν τόσο αξιοθαύσταστο άνθρωπο. Θα μας λείψεις Τζόρτζιο».

