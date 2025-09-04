O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έμεινε έκπληκτος από την ποινή που του δόθηκε για συμβάν πριν από το GP Ολλανδίας για τον αγώνα της Μόντσα.

Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να πάρει ποινή πέντε θέσεων στο grid του Grand Prix Ιταλίας. Αυτό επηρεάζει άμεσα την πρώτη του εμφάνιση με τη Ferrari στη Μόντσα, τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του Μαρανέλο.

Ο Βρετανός οδηγός ήταν στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης στην πίστα και ρωτήθηκε για την ποινή που δέχθηκε.

Μία ποινή από το πουθενά

Ο Χάμιλτον ρωτήθηκε αν ένιωσε απογοήτευση για το γεγονός πως η παράβαση συνέβη 37 λεπτά πριν από την εκκίνηση στο Ζάντβορτ, αλλά η απόφαση εκδόθηκε μετά τον αγώνα και μεταφέρθηκε στο επόμενο GP:

«Φυσικά και ένιωσα απογοήτευση. Δεν ξέρω πώς ένιωσαν οι υπόλοιποι οδηγοί με τις αποφάσεις του προηγούμενου αγώνα, αλλά εγώ γύρισα σπίτι και τότε είδα ότι πήρα ποινή. Ειλικρινά, σοκαρίστηκα. Είναι κάτι που δεν είναι άσπρο-μαύρο. Αν δείτε το τι λένε οι αγωνοδίκες, σήκωσα το πόδι από το γκάζι και πήγα πιο αργά αλλά όχι όσο ήθελαν εκείνοι», είπε ο Βρετανός.

Παρά την απογοήτευση, ο επτάκις πρωταθλητής θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Να παίρνεις ποινή και επιπλέον βαθμούς ποινής είναι αρκετά σκληρό, αλλά έμαθα από αυτό. Δεν έχει νόημα να γκρινιάζω, θα προχωρήσω μπροστά».

Μάχη μπροστά στους τιφόζι

Για τον αγώνα στη Μόντσα, ο Χάμιλτον αναγνώρισε τις δυσκολίες αλλά τόνισε ότι το γεγονός τον κάνει πιο αποφασισμένο:

«Θα είναι σίγουρα δύσκολο τριήμερο. Οι κατατακτήριες είναι ήδη πολύ σφιχτές. Το να μπαίνεις στο Q3 είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να βρεθείς στην πεντάδα. Και μετά να χάνεις πέντε θέσεις στην πρώτη σου εμφάνιση στη Μόντσα με τη Ferrari δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά μου δίνει περισσότερα για να παλέψω. Είμαι πολύ αποφασισμένος να καλύψω τις θέσεις, ό,τι κι αν γίνει», δήλωσε.

Η ποινή των πέντε θέσεων μετατρέπει τον αγώνα του Χάμιλτον στη Μόντσα σε πραγματική πρόκληση. Όμως μπροστά στους τιφόζι, ο Βρετανός έχει την ευκαιρία να δείξει χαρακτήρα και να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την πίεση σε κίνητρο.



