Ο αγώνας της Formula 1 στο Ζάντβορτ ανέδειξε μία σκοτεινή πλευρά της Formula 1, όπου αντί για επαγγελματισμό βλέπουμε αυταρχισμό και επίδειξη εξουσίας.

Ο αγώνας της Formula 1 στο Ζάντβορτ αποδείχτηκε ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη της σεζόν αναφορικά με τη μάχη του τίτλου. Ο Όσκαρ Πιάστρι κέρδισε τον αγώνα και εκτόξευσε τη διαφορά στους 34 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις με 9 Grand Prix για το φινάλε της σεζόν.

Στον αγώνα του Ζάντβορτ είδαμε επίσης την επιστροφή του Μαξ Φερστάπεν στο βάθρο και την κατάκτηση της 3ης θέσης από τον Ίσακ Χατζάρ. Αμφότεροι έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις και πήραν πανάξια τις θέσεις αυτές

Όλα αυτά είναι γνωστά και έχουν ήδη συζητηθεί και αναλυθεί, καθώς πρόκειται για ορισμένα από τα κύρια θέματα συζήτησης, μαζί με το στραπάτσο της Ferrari. Υπήρξαν όμως συμβάντα τα οποία έπαιξαν δευτερεύοντα ρόλο αλλά είναι ύψιστης σημασίας για το σπορ, την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητά του.

H απαξίωση της λογικής

Στη στροφή 1 του 27ο γύρου υπήρξε επαφή ανάμεσα στους Λίαμ Λόσον και Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός πήγε από την εξωτερική για να κερδίσει τη θέση και στην έξοδο της στροφής είχαν επαφή. Ο Νεοζηλανδός φαίνεται να «ανοίγει» λίγο το τιμόνι για να κλείσει και αποθαρρύνει τον αντίπαλό του να συνεχίσει την επίθεση όμως έχει μία διόρθωση λόγω αεροδυναμικής αστάθειας και ως αποτέλεσμα οι δυο τους είχαν επαφή και κλατάρισμα στα ελαστικά τους.

Οι αγωνοδίκες παραδόξως αποφάσισαν να ερευνήσουν το συμβάν. Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την περίπτωση είναι να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες οδούς από το Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα. Η απόφαση που έβγαλαν ήταν ποινή στον Σάινθ 10 δευτερολέπτων.

Άπαντες έμειναν άναυδοι με την απόφαση και ιδίως ο Σάινθ. Η επαφή ήταν ένα απλό αγωνιστικό συμβάν το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Με την ποινή αυτή τιμώρησαν έναν οδηγό επειδή επιχείρησε να κάνει προσπάθεια για προσπέρασμα, δεν έκανε κάτι παράτολμο, δεν έβγαλε αντίπαλο εκτός πίστας, ούτε έπεσε πάνω σε αντίπαλο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως στέλνουν ένα άκρως επικίνδυνο μήνυμα προς τους οδηγούς για τις μάχες στην πίστα και αυτό είναι ενάντια στο πνεύμα των αγώνων.

Το χειρότερο απ’ όλα είναι πως μετά το τέλος του αγώνα οι αγωνοδίκες αρνήθηκαν να εξηγήσουν στον Σάινθ το σκεπτικό της ποινής που δέχθηκε. Αποφασίζουν, διατάζουν, εκτελούν και δεν ανέχονται συζήτηση για τη βελτίωση των αποφάσεων.

Η τραγική διαχείριση της μάχης Λεκλέρ-Ράσελ

Το προσπέρασμα του Σαρλ Λεκλέρ στον Τζορτζ Ράσελ ήταν η πιο συναρπαστική στιγμή ενός αγώνα με ελάχιστες μονομαχίες. Όμως και αυτή έπρεπε να καταλήξει ως αντικείμενο συζήτησης για λάθος λόγους.

Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το προσπέρασμα ωραίο, απαιτητικό, «μάγκικο». Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Βγήκε ο Λεκλέρ εκτός πίστας; Εάν βγήκε τότε παράνομα κέρδισε μία θέση και ενώ ήταν εκτός πίστας, επέστρεψε εντός ορίων και χτύπησε άλλο μονοθέσιο. Η ζημιά στην W16 ήταν μεγάλη και ο Βρετανός έχασε απόδοση.

Στο πόρισμά τους οι αγωνοδίκες, οι οποίοι έχουν όλες τις κάμερες και όλα τα δεδομένα στη διάθεσή τους στο κορυφαίο τεχνολογικά σπορ δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν ο Λεκλέρ βγήκε εκτός πίστας. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι πως ο συγκεκριμένος γύρος του Λεκλέρ (βλέπε φωτογραφία παρακάτω) έχει διαγραφεί από την FIA για παραβίαση ορίων πίστας στη στροφή 12, αυτή δηλαδή που προσπέρασε τον Ράσελ. Άρα, γιατί μας λένε οι αγωνοδίκες πως δεν ξέρουν αν ο Λεκλέρ βγήκε εκτός πίστας; Από τη στιγμή που υπάρχει η παρακάτω απόδειξη γιατί δεν έδωσαν ποινή στον Λεκλέρ;

Το αστείο της υπόθεσης είναι πως: Αν ακολουθήσουμε την ίδια λογική των αγωνοδικών με το συμβάν Λόσον-Σάινθ, τότε πρέπει ο Ράσελ να δεχθεί ποινή. Γιατί; Γιατί ο Λεκλέρ, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδούς από το Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικά, έχει τοποθετήσει το μονοθέσιό του σε σημείο που «έχει κάνει δική του» τη στροφή 12 και ο Ράσελ τον κλείνει και προκαλεί επαφή. Γιατί εδώ δεν δόθηκε ποινή στον Ράσελ και δόθηκε στον Σάινθ; Ανοίγουμε το δεύτερο πακέτο με τα χάπια.

Το χειρότερο όμως έγινε λίγα μέτρα πιο μετά. Στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού ο Λεκλέρ αλλάζει απότομα την τελευταία γραμμή μπλοκάροντας τον Ράσελ ο οποίος είχε DRS και πλησίαζε με διαφορά ταχύτητας 20+ χλμ/ώρα. Πρόκειται για μία άκρως επικίνδυνη κίνηση από τον οδηγό της Ferrari με ταχύτητες άνω των 300 χλμ/ώρα. Ο Ράσελ απέφυγε την επαφή, άφησε το πόδι από το γκάζι και το DRS του έκλεισε. Θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα, ο Ράσελ τον απέφυγε την τελευταία στιγμή!

Σε άλλα πρωταθλήματα τέτοιες κινήσεις “block” απαγορεύονται ρητά από τους κανονισμούς αλλά για κάποιον λόγο στην F1 επιτρέπονται. Όταν θα συμβεί όμως ένα μεγάλο ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες θα ψάχνονται όλοι μετά και θα το παίζουν σοκαρισμένοι.

H ποινή με το «έτσι θέλω» στον Χάμιλτον

Σχεδόν 5 ώρες μετά το τέλος του αγώνα ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα της Μόντσα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έκπληξη στον κόσμο της F1, μιας και είναι πρωτοφανής και δεν συνέβη σε επίσημη διαδικασία. Πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε οδηγό να τιμωρείται στο επόμενο Grand Prix για κάτι που έκανε πριν από τον αγώνα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει . Οι αγωνοδίκες είχαν 37 λεπτά μέχρι την εκκίνηση στο Ζάντβορτ για να ερευνήσουν τι έκανε ο Χάμιλτον αλλά ήθελαν να περιμένουν να τελειώσει το GP Ολλανδίας.

Ας δούμε τι λέει το έγγραφο των αγωνοδικών για την ποινή του Χάμιλτον. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως είναι γεμάτο ασάφειες καθώς αναφέρουν πως ο οδηγός της Ferrari δεν μείωσε αισθητά ταχύτητα δίχως να τονίζουν ούτε οι αγωνοδίκες ούτε οι κανονισμοί τι είναι αποδεκτό ως μείωση ταχύτητας. Επιπλέον να σημειωθεί σε αυτό το έγγραφο αναφέρει ψευδή στοιχεία γιατί ο κανόνας δεν μιλάει για 10 θέσεις ποινής στο επόμενο GP αλλά για 10 δλ stop/go ποινής στον αγώνα, δηλαδή στης Ολλανδίας.

Επιπρόσθετα, οι αγωνοδίκες αναγνώρισαν πως ο Χάμιλτον κινούνταν πιο αργά απ' ό,τι σε προηγούμενες επίσημες διαδικασίες και φρέναρε 70 μέτρα νωρίτερα για την είσοδο των pits. Αυτό σημαίνει πως υπάκουε στις κίτρινες σημαίες και δεν κινούνταν επικίνδυνα. Όμως έχει γραφτεί με τόσο ασαφή τρόπο, διότι δεν υπάρχουν όρια, που είναι εμφανές πως οι αγωνοδίκες ενήργησαν υποκειμενικά λέγοντας ουσιαστικά στον Χάμιλτον, έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή: «Εμείς ξέρουμε καλύτερα από εσένα. Μπορεί να πήγαινες αργά, αλλά δεν ήταν όσο αργά θα θέλαμε κι ας μην έχουμε διευκρινίσει τι σημαίνει το αργά». Έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο να κάνουμε υποδείξεις στους οδηγούς και τους αντιμετωπίζουμε σαν εγκληματίες δίχως απαραίτητα να έχουν προβεί σε κάποια επικίνδυνη ενέργεια.

Και όλα τα παραπάνω δυστυχώς έχουν τιμωρηθεί το ίδιο ή και πιο αυστηρά από συμβάντα που ένας οδηγός έχει προκαλέσει εσκεμμένα σύγκρουση με έναν άλλο. Μπορεί να φαντάζουν ως συμβάντα που δεν έχουν μεγάλη σημασία για το ευρύ κοινό, όμως εδώ δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια, η αξιοπιστία και το ήθος της Formula 1 και της FIA.

