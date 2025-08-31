Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία οδηγός τιμωρείται για τον επόμενο αγώνα που θα συμμετάσχει για κάτι που έκανε πριν την έναρξη του προηγούμενου Grand Prix.

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε σημειωθεί από τους αγωνοδίκες για περιστατικό στην είσοδο των pits πριν από την εκκίνηση του Grand Prix Ολλανδίας, κατά τους αναγνωριστικούς γύρους. Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αγνόησε διπλές κίτρινες σημαίες και το ανέφερε στους αγωνοδίκες.

Οι αγωνοδίκες είχαν ανακοινώσει ότι θα εξετάσουν την υπόθεση μετά τον αγώνα, στον οποίο ο Χάμιλτον εγκατέλειψε ύστερα από έξοδο στον 23ο γύρο.

Η βαριά ποινή για τη Μόντσα

Αρκετές ώρες μετά το τέλος του αγώνα στο Ζάντβορτ, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως ο Χάμιλτον θα δεχθεί ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του GP Ιταλίας. Έτσι βλέπουμε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή οδηγό να τιμωρείται για επόμενο αγώνα για κάτι που έγινε πριν ξεκινήσει το Grand Prix για το οποίο ετοιμάζεται.

Επιπλέον δέχθηκε και 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που έχει.

Η ανακοίνωση της FIA

«Λόγω της φύσης της πίστας, ο Διευθυντής Αγώνα είχε ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες ότι στην τελευταία στροφή πριν την είσοδο των pit θα κυματίζονταν διπλές κίτρινες σημαίες. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο grid και στη λωρίδα των pit. Οι κανονισμοί απαιτούν κάθε οδηγός που περνάει από τομέα με διπλές κίτρινες σημαίες να μειώνει την ταχύτητά του σημαντικά».

Η FIA ανέφερε ότι εξέτασε τα τηλεμετρικά δεδομένα του μονοθεσίου και ζήτησε αντίστοιχα στοιχεία από τη Ferrari, γεγονός που καθυστέρησε την τελική απόφαση.

Σύμφωνα με την ανάλυση:

«Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο οδηγός μπήκε στον τομέα με τις διπλές κίτρινες περίπου 20 χλμ/ώρα πιο αργά από ό,τι στις δοκιμές, με μείωση στο γκάζι της τάξεως 10-20% και φρενάρισμα 70 μέτρα νωρίτερα πριν την είσοδο στα pit. Ωστόσο, δεν θεωρήσαμε ότι αυτή η μείωση συνιστά ‘σημαντική’ μείωση ταχύτητας, ούτε ότι η ταχύτητα εισόδου στα pit ήταν ‘σημαντικά’ μειωμένη».

Αναφορικά με την ποινή, οι αγωνοδίκες πρόσθεσαν:

«Κανονικά, για μια τέτοια παράβαση προβλέπεται ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο οδηγός προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητα και φρέναρε νωρίτερα, λάβαμε υπόψη αυτά τα ελαφρυντικά και επιβάλαμε ποινή πέντε θέσεων. Εκτός από την ποινή εκκίνησης, ο Χάμιλτον δέχθηκε και δύο βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, η οποία μέχρι το GP Ολλανδίας ήταν «καθαρή».