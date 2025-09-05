Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται στο MINI JCW Electric με ισχύ 258 ίππων και στο MINI JCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποδίδει 231 ίππους.

Η MINI, σε συνεργασία με την lifestyle μάρκα Deus Ex Machina, παρουσιάζει δύο αποκλειστικά one-off μοντέλα John Cooper Works. Τιμώντας την πλούσια αγωνιστική κληρονομιά της ΜΙΝΙ, τα δύο αυτοκίνητα εκφράζουν τον κοινό ενθουσιασμό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εξατομίκευση, με το καθένα να διαθέτει διαφορετική σχεδίαση, λειτουργικότητα και δημιουργική καινοτομία.

«Τα μοντέλα της MINI χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από τον συνδυασμό δημιουργικού σχεδιασμού και αγωνιστικής δυναμικής», εξηγεί ο Stefan Richmann, επικεφαλής της MINI. «Χάρη στη συνεργασία μας με τη Deus Ex Machina, ανεβάζουμε αυτή τη φιλοσοφία σε νέο επίπεδο και δημιουργούμε νέες συναρπαστικές τάσεις για τους φίλους και τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό που ενώνει τους δύο εταίρους είναι το πάθος για τα μηχανοκίνητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, καθώς και μία αυθεντική σχέση με την κοινότητά τους».

Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται σε προτάσεις της MINI John Cooper Works: το πρώτο, ένα MINI JCW Electric με ισχύ 258 ίππων και το δεύτερο, ένα MINI JCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποδίδει 231 ίππους. Η οροφή κάθε οχήματος κοσμείται από ένα μεγάλο λευκό «Χ», στοιχείο που συμβολίζει τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο εμβληματικών εμπορικών σημάτων: MINI JCW x DEUS.

The Skeg – κομψό, ηλεκτρικό, εμπνευσμένο από την παραλία

Το ηλεκτρικό πρωτότυπο «The Skeg» είναι ένας καθαρός, μινιμαλιστικός και αθόρυβος επαναστάτης, που εμπνέεται από υλικά, τεχνολογίες και φιλοσοφίες από τον κόσμο του σερφ: υαλονήματα, επιτάχυνση και μινιμαλισμός. Το αμάξωμα δημιουργεί μία τολμηρή πρώτη εντύπωση με το έντονο κίτρινο και ασημί του φινίρισμα – μια αναφορά στην προοδευτική προσέγγιση της MINI στην ηλεκτρική κινητικότητα. Τα φαρδιά φτερά, η φωτιζόμενη μάσκα και η αεροτομή οροφής τονίζουν τη σιλουέτα, ενώ τα ημιδιαφανή πάνελ από υαλονήματα μειώνουν το βάρος του αυτοκινήτου κατά 15% και βελτιώνουν την αεροδυναμική του απόδοση.

The Machina – δυνατό, χαμηλό, με κινητήρα εσωτερικής καύσης

Το πρωτότυπο «The Machina» είναι ένα John Cooper Works που συνδυάζει την ακατέργαστη μηχανική και την αγωνιστική κληρονομιά. Εμπνευσμένο από την αισθητική που υιοθετείται στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκφράζει τον καθαρό ενθουσιασμό για τους αγώνες και την αυθεντική λειτουργικότητα. Η κόκκινη, λευκή και μαύρη βαφή, με τις έντονες πινελιές και το λογότυπο Deus στο πίσω μέρος, εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Τα κλασικά φαρδιά φτερά παραπέμπουν στην αγωνιστική κληρονομιά, συνδυάζοντας το σχήμα με την λειτουργικότητα, ενώ οι τέσσερις επιπλέον προβολείς στο καπό έχουν τις ρίζες τους στους αγώνες ράλι. Κάθε ειδικά κατασκευασμένο φωτιστικό σώμα φέρει το διακριτικό λογότυπο της Deus, προσφέροντας τόσο υψηλή απόδοση όσο και μια ξεχωριστή οπτική υπογραφή.