Ο Αυστραλός οδηγός θα βρίσκεται στο grid του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών και την επόμενη σεζόν και θα έχει δίπλα του έναν αστέρα του WSBK.

Μόνο μία θέση απομένει κενή στο grid του MotoGP για το 2026, καθώς η Yamaha ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Τζακ Μίλερ θα παραμείνει στην Pramac Racing. Έτσι θα είναι ο πρώτος teammate του Τόπρακ Ραζγκατλίογλου, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το World Superbike.

Η επιβεβαίωση ήρθε λίγο πριν το Grand Prix της Καταλονίας, βάζοντας τέλος σε μήνες φημών και συζητήσεων γύρω από το μέλλον του Αυστραλού, που τελικά πήρε το προβάδισμα έναντι του Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Η πίεση του Μίλερ και το συμβόλαιο

Ο Μίλερ είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία του για το μέλλον του, τονίζοντας πως αν δεν εξασφάλιζε νέο συμβόλαιο με την Yamaha, θα έπρεπε να στραφεί σε «άλλα πρωταθλήματα».

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η BMW είχε δείξει ενδιαφέρον να τον εντάξει στη δική της εργοστασιακή ομάδα στο WSBK ως αντικαταστάτη του Ραζγκατλίογλου. Η πίεση αυτή φαίνεται πως ανάγκασε τη Yamaha να κινηθεί άμεσα, με τη συμφωνία να «κλείνει» στο Grand Prix της Ουγγαρίας και πλέον να γίνεται επίσημη.

Ο 30χρονος Μίλερ τόνισε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα μείνω με τη Yamaha και την Prima Pramac Yamaha MotoGP Team. Αυτή η χρονιά ήταν μια φανταστική επιστροφή στην Pramac Racing και ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά με τη Yamaha, ώστε να βοηθήσω στην εξέλιξη της μοτοσικλέτας και να κλείσουμε τη διαφορά από τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται ακόμα. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Yamaha, την Pramac Racing και τους δύο Πάολο, τον Παβέσιο και τον Καμπινότι, για την εμπιστοσύνη τους στο πρότζεκτ».

It's signed! @jackmilleraus stays in purple-blue for 2026! He’ll be back on the Prima Pramac Yamaha MotoGP machine next season! 💙💜

Ready to fight... Ready to thrill 🔥#PrimaPramacYamaha #MotoGP #JM43 pic.twitter.com/ujRoVNsCiW — Pramac Racing (@pramacracing) September 4, 2025

Η εμπειρία του Μίλερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο

Η Yamaha φαίνεται πως βασίστηκε στην εμπειρία του Μίλερ στη μεγάλη κατηγορία και στους V4 κινητήρες –έχει αγωνιστεί με Honda, Ducati και KTM– ενόψει της μεγάλης αλλαγής που ετοιμάζει το 2026 το ιαπωνικό εργοστασιο, όταν θα εγκαταλείψει το παραδοσιακό 4κύλινδρο σε σειρά μοτέρ για ένα ολοκαίνουργιο V4. Ο Μίλερ βρίσκεται στη 17η θέση της βαθμολογίας φέτος, με καλύτερο αποτέλεσμα την 5η θέση στο Όστιν.

Αντίθετα, ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, που έχασε τέσσερα Grand Prix στην αρχή της χρονιάς λόγω τραυματισμού, είναι μόλις 23ος με 10 βαθμούς, έχοντας ως καλύτερη επίδοση τη 12η θέση στο Balaton Park. Ο Πορτογάλος είχε υπογράψει συμβόλαιο 1+1 με την Pramac, δίνοντας στη Yamaha το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει αν δεν έπιανε συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης κάτι που συνέβη.