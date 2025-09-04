Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Καταλονία και την πίστα του Μονμελό.

Έπειτα από μία εβδομάδα δίχως αγωνιστική δράση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP επιστρέφει με έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Καταλονίας το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου. Ο 15ος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μονμελό και αναμένεται με αγωνία.

Γνωρίστε την πίστα

Το Grand Prix Καταλονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος από το 1996 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς σταθμούς στο καλεντάρι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική πίστα που προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για προσπέρασμα.

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες στο Grand Prix κατέχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 10. Νικητής το 2024 ήταν ο Πέκο Μπανάια με Ducati. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους.

O Μάρκεθ κοιτάζει πλέον τον τίτλο

Στον αγώνα της πατρίδας του ο Μαρκ Μάρκεθ θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Εάν πάρει πάνω από 10 βαθμούς περισσότερους από τον αδερφό του Άλεξ, τότε μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στον αγώνα του Μιζάνο που ακολουθεί.

Στην Καταλονία διαχρονικά η μοτοσικλέτα της Aprilia βολεύεται λόγω των τεχνικών της χαρακτηριστικών, ενώ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τις δυνατότητες των Yamaha, Honda και KTM.

Η τηλεοπτική κάλυψη

Το Grand Prix Καταλονίας στην πίστα του Μονμελό, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Καταλονίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

10:40-10:550 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας